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Генштаб ВСУ: Армия РФ пытается прорваться к Славянску со стороны Изюма

В утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины сказано, что российские военные «штурмовыми действиями пытаются установить контроль над населенными пунктами Борогородичное, Мазановка и Долина». Эти села расположены между оккупированным городом Изюм в Харьковской области и Славянском, который находится под контролем украинских властей.

Об успехе таких попыток российской армии украинские военные не говорят, ограничиваясь сообщением, что «боевые действия продолжаются».

Что еще сообщает украинский Генштаб:

  • На Краматорском направлении армия РФ провела артиллерийскую подготовку и форсировала Северский Донец, закрепляется в районах Лисичанска и Белогоровки. (Ранее украинские военные подтвердили сообщения министерства обороны России о взятии Лисичанска.)
  • На Донецком направлении «основные усилия группировок противника сосредоточены на постепенном оттеснении подразделений сил обороны на рубеж Северск – Федоровка – Бахмут». Через эти населенные пункты, расположенные на одной линии параллельно с границей Донецкой и Луганской областей, проходит автомобильная трасса. Согласно данным американского Института изучения войны, армия РФ уже взяла под контроль границы Луганской области.
  • На Харьковском направлении российские военные пытаются не допустить перехода ВСУ в наступление. «В направлении населенного пункта Прудянка [расположена между Харьковом и пропускным пунктом Казачья Лопань на границе России – ред.]украинские воины решительно придушили вражескую попытку штурмовых действий», — сказано в сводке.
  • На Южнобужском и Таврическом направлениях «основные усилия агрессора сосредоточены на попытках возвращения утраченных позиций в районах населенных пунктов Ивановка, Потемкино и Мирное и недопущении проведения нашими войсками наступательных действий в Херсонской и Николаевской областях», сообщает Генштаб.
  • На железнодорожную станцию Каланчак в Мирном (Херсонская область) Россия переместила 17 вагонов с боеприпасами.
  • «Украинская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения небезуспешно продолжают огневое поражения складов боеприпасов и скоплений живой силы и военной техники российских оккупантов», — утверждают украинские военные.
4 июля, 2022 | Category: Новости, Россия, Украина

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