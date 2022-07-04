Генштаб ВСУ: Армия РФ пытается прорваться к Славянску со стороны Изюма

В утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины сказано, что российские военные «штурмовыми действиями пытаются установить контроль над населенными пунктами Борогородичное, Мазановка и Долина». Эти села расположены между оккупированным городом Изюм в Харьковской области и Славянском, который находится под контролем украинских властей.

Об успехе таких попыток российской армии украинские военные не говорят, ограничиваясь сообщением, что «боевые действия продолжаются».

Что еще сообщает украинский Генштаб: