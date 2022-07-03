Топ-5 лучших септиков для частных домов

Комфорт проживания на даче либо в загородном доме во многом зависит от наличия коммуникаций. С электричеством и водой особых проблем нет, но централизованная канализация в частном секторе отсутствует. Самым верным решением вопроса будет покупка септика.

Хотите выбрать септик для дома, но не знаете, на что обращать внимание при выборе? Основные критерии – производительность, объем, эффективность очистки, габариты, тип, материал корпуса, отвод воды, возможность засоров. Мы предлагаем вашему вниманию топ-5 популярных моделей септиков, которые успели хорошо зарекомендовать себя. Выбирая их, вы получаете гарантированные результаты.

«БиоДека 3 C-600»

Универсальный септик для дачи или частного дома. Он подойдет для семьи из трех человек. Возможностей модели достаточно для санузла, ванной или душевой, раковины, стиральной машины. Объем залпового сброса – 140 л.

«ЕВРОБИОН-4 R АРТ» (стандарт)

Эту модель выбирают для дома, в котором проживает 4 человека. Залповый сброс составляет 250 л. Возможно подключение унитаза, стиральной машины, ванны или душевой, пары раковин. Модель производительная, надежная, имеет хорошие отзывы.

«КРИСТАЛЛ 5 Лонг ПР»

Производительная модель, способная перерабатывать до 1000 л воды ежесуточно. Объемы залпового сброса достигают 300 л. Такой септик на 5 человек под ключ обойдется в 140 тыс. рублей с установкой в среднем, зато его возможностей хватит для большой семьи. Подключайте ванну или душевую, унитаз. Раковин и стиральных машин может быть две. Решение долговечное и надежное. Масса септика – 95 кг.

«ЕВРОБИОН-5 R АРТ» (стандарт)

Залповый сброс модели составляет 390 л, она подойдет для семьи из 5 человек. Одновременно можно подключать унитаз, ванну или душевую, по две стиральных машины и умывальника. Гарантия от производителя – 50 лет.

«КРИСТАЛЛ 5»

Производительное и при этом сравнительно легкое и недорогое решение для большой семьи. Септик подойдет для 5 человек, позволяет подключать пару раковин и стиральных машин, один душ либо ванну, унитаз. Масса модели 80 кг, предельный объем переработки воды в сутки – 1000 л.

Септик под ваши нужды можете выбрать и заказать на сайте https://septik-pod-klyuch.pro/katalog/anaerobnyi/. Компания реализует сертифицированное оригинальное оборудование. Вы получаете готовую систему под ключ. Обратите внимание: услуги по монтажу оплачиваются отдельно.