По дорозі розбирають на запчастини і обмінюють на алкоголь: через корупцію росіяни не можуть ремонтувати підбиту техніку

Оборонні підприємства РФ відмовляються ремонтувати пошкоджену техніку окупантів через брак комплектуючих. Адже до заводів інколи доїжджають лише обгорілі остови БМП та танків, а все інше по дорозі розкрадається.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

Зазначається, що конфлікт між військовим керівництвом РФ та директорами оборонних заводів дедалі більше унеможливлює посилання до зони бойових дій нової бойової броньованої техніки.

“За час російсько-української війни, захисники України знешкодили понад 40 відсотків боєздатних танків, бойових машин піхоти та бронетранспортерів окупаційних частин лише з Південного військового округу РФ. Їх відновлення потрібно проводити на спеціальних ремонтних підприємствах”, – йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, доставляючи до ремонтних заводів пошкоджену техніку, окупанти її повністю розкомплектовують, а запчастини та агрегати продають чи обмінюють на алкоголь, тому до заводів інколи доїжджають лише обгорілі остови БМП та танків.

Водночас, як зауважили в ГУР МО, директори ремонтних підприємств дали вказівку працівникам не приймати техніку на ремонт – вони мотивують це відсутністю компонентів та недостатніми сумами коштів, які надходять від військових за вже виконані роботи.

“Врятувати ситуацію командування намагалося за допомогою спеціально створених ремонтних бригад, які мали б відновлювати техніку поблизу зон бойових дій. Проте корупція і жага до наживи серед військового керівництва РФ звели цю спробу нанівець”, – додали у відомстві.