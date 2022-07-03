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Окупанти закріплюються в районі Лисичанська

Російські окупанти продовжують просуватися і закріплюватися в районі Лисичанська на Луганщині, адміністративні будівлі міста зруйновані вщент.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram

Пряма мова Гайдая: «Окупанти кинули на Лисичанськ, напевно, усі сили. Атакували місто із незрозуміло жорстокою тактикою. Так, якщо в Сєвєродонецьку за місяць вуличних боїв залишилися вцілілі будинки та адмінбудівлі, то в Лисичанську упродовж короткого проміжку часу ті самі адмінбудівлі знищені вщент. Багато і росіян, і зброї, що вони застосовують. І це незважаючи на знищення декількох складів із ворожими боєприпасами».

 

Фото з Telegram Гайдая

Деталі: За словами голови ОВА, росіяни несуть значні втрати, але вперто просуваються – вони закріплюються в місті, а також у Верньокам’янці, та продовжують знищувати населені пункти.

 

Фото з Telegram Гайдая

2 липня рятувальники ліквідовували загоряння багатоповерхівок та приватних садиб, магазину та торговельного центру.

 

Фото з Telegram Гайдая

Одна жінка отримала поранення, її госпіталізували до лікарні Дніпропетровщини.

Також від російських обстрілів постраждали Золотарівка та Білогорівка. Поблизу останньої Збройні сили України відбили ворожий наступ.

3 июля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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