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На захисників «Азовсталі» дивились як на воїнів

Звільнених з окупованої території поранених захисників «Азовсталі» доправили до шпиталю, де їм нададуть необхідну медичну допомогу.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Деталі: Під час обміну військовополонених 29 червня було звільнено 17 прикордонників, які героїчно обороняли Маріуполь та тримали позиції на «Азовсталі».

На оприлюдненому у суботу відео прикордонник Павло Піковець, розповідає, що пораненим дістався до «Азовсталі» 15 квітня. В облаштованому підручними засобами шпиталі на території комбінату йому дістали осколки, обробили рани та наклали гіпс.

3 июля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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