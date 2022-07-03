На захисників «Азовсталі» дивились як на воїнів

Звільнених з окупованої території поранених захисників «Азовсталі» доправили до шпиталю, де їм нададуть необхідну медичну допомогу.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Деталі: Під час обміну військовополонених 29 червня було звільнено 17 прикордонників, які героїчно обороняли Маріуполь та тримали позиції на «Азовсталі».

На оприлюдненому у суботу відео прикордонник Павло Піковець, розповідає, що пораненим дістався до «Азовсталі» 15 квітня. В облаштованому підручними засобами шпиталі на території комбінату йому дістали осколки, обробили рани та наклали гіпс.