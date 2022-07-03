Білоруські офіцери бояться вступати у війну проти України

Про це він розповів в етері телеканалу «Еспресо»

«Всі військові навчання, які проводяться в Білорусі, спрямовані на те, щоб Збройні сили України утримували велике угруповання військ на білорусько-українському кордоні. Лукашенко буде робити все, щоб довести свою лояльність Путіну. Навіть перед приїздом Лукашенка до Москви 25 червня Білорусь посилила кордон з Литвою та Польщею», — пояснив Вячорка.

Вячорка додав, що військові Білорусі дуже бояться вступати у війну проти України.

«Ми комунікуємо з офіцерами Брестської та Вітебської бригад. Військових Білорусі не готують до наступальних дій. Вони дуже налякані та бояться, що їх змусять перетнути кордон з Україною. І навіть середній офіцерський склад теж не готовий до бойових дій. Тому, я вважаю, що в наступні 3-6 місяців вступ Білорусі у війну проти України є малоймовірним», — додав Вячорка.