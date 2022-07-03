ЄС планує виділити понад 500 млрд євро на відновлення України після закінчення війни

Про це пише Bloomberg з посиланням на анонімні джерела.

За даними співрозмовників агентства, ЕС обговорює можливість фінансової допомоги України на відновлення після війни розміром понад 0,5 трлн євро або $0,523 трлн. Ця сума має піти на виконання плану з відновлення України, який український уряд представить на конференції 4-5 липня у швейцарському місті Лугано.

Єврокомісія вивчає можливі варіанти такого фінансування. Обговорюється формат грантів, кредитів, зазначає агентство.

Також однією з можливостей обговорюється спільне запозичення на фінансових ринках, аналогічне до того механізму, через який ЕС збирав кошти на фонд відновлення після пандемії.

Утім, така допомога, скоріш за все, буде прив’язана до низки реформ, зауважують ознайомлені з обговоренням співрозмовники агентства.