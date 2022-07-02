В уряді озвучили орієнтовні терміни вступу України до Євросоюзу

Україна планує стати членом Європейського Союзу в рекордні терміни. В уряді вважають, що процес вступу займе до п’яти років.

Про це заявила віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина в ефірі “Українського радіо”.

“Наші прогнози досить амбітні. Я не хочу говорити про конкретні дати, адже вони залежать не тільки від того, наскільки ми будемо готові. Це займе до десятка років, до п’ятирічки”, – відповіла Стефанішина на запитання про терміни вступу в ЄС.

Крім того, за її словами, Україна не буде затягувати з виконанням завдань, які необхідні для членства.

“Ми точно не допустимо затягування процесу розширення. Ми виконали свою частину завдань, зможемо перейти до переговорів і політично приєднатися до ЄС в рекордні терміни. Так само, як ми стали кандидатом”, – зазначила Стефанішина.