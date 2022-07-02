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Канада передасть ЗСУ чверть свого наявного парку бронетранспортерів

Вчетвер 30 червня прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про план свого уряду передати Збройним Силам Україні 39 новітніх колісних бронетранспортерів типу LAV ACSV Super Bison.

Також Канада передасть Україні шість додаткових камер з високою роздільною здатністю для безпілотників Bayraktar TB2, сповіщає CBC News.

Канадський LAV ACSV Super Bison, фото - Department of National Defence of Canada
Канадський LAV ACSV Super Bison, фото — Department of National Defence of Canada

Під час свого виступу Джастін Трюдо наголосив, що найкращий спосіб зараз забезпечити національну безпеку Канади — це дати Україні необхідне озброєння. І саме в таку логіку вкладається рішення передати ЗСУ чотири десятки новітніх бронетранспортерів, що тільки почали надходити на озброєння армії Канади.

Важливо, що виробник цих бронемашин General Dynamics Land Systems-Canada буде надавати необхідну технічну допомогу нашим військовим при використанні LAV Super Bison.

Канадський LAV ACSV Super Bison в санітарному варіанті, фото - Department of National Defence of Canada
Канадський LAV ACSV Super Bison в санітарному варіанті, фото — Department of National Defence of Canada

Фактична поставка канадських бронетранспортерів для ЗСУ має відбутись уже цього літа, після недовготривалої підготовки екіпажів.

Наскільки вагомою для самої Канади є передача одразу 39 бронетранспортерів для України, можуть показати такі цифри. Канадська армія загалом має отримати 360 бронемашин LAV Super Bison, а зараз сухопутні війська Канади мають лише 175 колісних бронетранспортерів типу Bison. Таким чином виходить, що Канада передає Україні чверть свого наявного парку БТР-ів.

Бронетранспортер LAV Bison армії Канади, фото з відкритих джерел
Бронетранспортер LAV Bison армії Канади, фото з відкритих джерел
2 июля, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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