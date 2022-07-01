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США вперше в історії випередили Росію за обсягами постачання газу до Європи

США вперше випередили Росію за обсягами постачання газу до Європи

Вперше постачання американського скрапленого газу до Європи обігнали постачання російського трубопровідного газу.

Про це повідомив у Twitter виконавчий директор Міжнародної енергетичної агенції Фатіх Бірол.

“Нещодавнє різке скорочення постачання природного газу з Росії до ЄС означає, що це перший місяць в історії, коли ЄС імпортує більше газу через СПГ зі США, ніж трубопроводом із РФ, готуючись до суворої зими”, – написав він.

Нагадаємо, що акції російського “Газпрому” впали більш ніж на 30%. Це сталося після того, як акціонери газового монополіста вирішили не виплачувати дивіденди за підсумками 2021 року.

1 июля, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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