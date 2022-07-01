США вперше в історії випередили Росію за обсягами постачання газу до Європи

Про це повідомив у Twitter виконавчий директор Міжнародної енергетичної агенції Фатіх Бірол.

“Нещодавнє різке скорочення постачання природного газу з Росії до ЄС означає, що це перший місяць в історії, коли ЄС імпортує більше газу через СПГ зі США, ніж трубопроводом із РФ, готуючись до суворої зими”, – написав він.

Нагадаємо, що акції російського “Газпрому” впали більш ніж на 30%. Це сталося після того, як акціонери газового монополіста вирішили не виплачувати дивіденди за підсумками 2021 року.