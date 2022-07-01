Канада увеличит военное присутствие в Латвии

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его правительство увеличит присутствие канадских войск в Латвии в рамках обязательств НАТО по укреплению мер сдерживания у российской границы.

Трюдо объявил об этом на закрытии трехдневного саммита НАТО в Мадриде. Конкретных цифр он не привел.

Канада возглавляет боевую группу НАТО в Латвии общей численностью около 2 тысяч военнослужащих. Своих военных для этой группы также предоставляют Албания, Чехия, Италия, Черногория, Польша, Словакия, Словения и Испания.

«Мы будем усиливать наше военное присутствие в Латвии и будем работать с другими союзниками, чтобы иметь возможность быстро нарастить нашу нынешнюю численность до боеспособной бригады, когда это потребуется», – сказал Трюдо.

Трюдо заявил, что его правительство также хочет отправить в Украину 39 бронемашин боевого обеспечения вместе с шестью беспилотниками с камерами, чтобы помочь Киеву противостоять российскому вторжению.