Канада передасть Україні 39 бронетранспортерів LAV II ACSV

Канада поставить Україні 39 бойових броньованих машин підтримки (ACSV), запчастини до них та шість камер для ударних безпілотників Bayraktar.

Про це заявив прем’єр-міністр Джастін Трюдо піо завершенню саміту НАТО в Мадриді в четвер.

Бойові машини, які раніше призначалися для Збройних сил Канади (замовлено 360 машин у General Dynamics Land Systems-Canada), мають укріплене проти мін днище та обладнані туреллю і 25-мм гарматою. Бронетранспортери прибудуть до України цього літа, але спершу українські військові пройдуть необхідне навчання.

Крім того, на саміті НАТО вирішили, що 50 країн передадуть Україні 40 тис. протитанкових систем, понад 600 танків, близько 500 артилерійських систем та понад 600 тис. артснарядів.