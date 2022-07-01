Как выбрать гриль барбекю

Грили барбекю являются популярными аппаратами, позволяющими готовить множество блюд на огне с помощью газового либо угольного топлива.
Материал этого текста расскажет читателям о разновидностях и специфике такого приспособления, как гриль барбекю – данная информация поможет в его правильном выборе.
О видах и типах конструкции грилей
Определяясь с моделью соответствующего оборудования, в первую очередь следует обратить внимание на его конструкционные особенности.
В современной продаже можно найти грили барбекю следующих типов:
- Грили-печи. Они устанавливаются на улице и представляют собой достаточно громоздкое сооружение с топкой, трубой, полками и ящиками для кухонной утвари. Этот вариант является классическим для южноамериканского региона, а в Европе он пока широкого распространения не получил.
- Грили барбекю с крышкой. Устройство отличается котлом формы сферы, крышка которого снабжена вентиляционными отверстиями для отвода дыма. Внутри приспособления находится жаровня и/или решетки. Такой прибор позволяет готовить в любую погоду, в том числе в условиях дождя и сильного ветра.
- Переносные грили. Идеальный вариант для пикников и турпоходов. Конструкцию приспособлений данного типа отличает небольшой вес и компактность – она удобна в транспортировке. Некоторые модификации соответствующих мобильных аппаратов выпускаются разборными – их монтаж и демонтаж занимает несколько минут.
Подбирать тип установки следует с учетом предполагаемых целей и специфики ее использования.
Какие еще особенности учесть, выбирая гриль-барбекю?
Не ошибиться в выборе гриля его покупателям помогут следующие советы:
- легкостью перемещения отличаются модели малогабаритные и оснащенные колесиками;
- крышка должна быть герметичной и удобной, оснащенной ручкой из огнеупорного материала;
- газовые грили эргономичнее и проще в эксплуатации, чем угольные, но они дороже стоят и для получения любимого многими аромата дыма потребуют приобретения дополнительных аксессуаров;
- выбирая аппарат на твердом топливе, лучше отдать предпочтение моделям, в которых для загрузки угля не нужно снимать крышку;
- важно, чтобы высоту решетки можно было корректировать – такое решение оптимизирует прожарку блюд.
Прежде чем покупать гриль, следует ознакомиться с его функционалом, почитать инструкцию или проконсультироваться у продавца.
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