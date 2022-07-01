Как выбрать гриль барбекю

Грили барбекю являются популярными аппаратами, позволяющими готовить множество блюд на огне с помощью газового либо угольного топлива.

Материал этого текста расскажет читателям о разновидностях и специфике такого приспособления, как гриль барбекю – данная информация поможет в его правильном выборе.

О видах и типах конструкции грилей

Определяясь с моделью соответствующего оборудования, в первую очередь следует обратить внимание на его конструкционные особенности.

В современной продаже можно найти грили барбекю следующих типов:

Грили-печи. Они устанавливаются на улице и представляют собой достаточно громоздкое сооружение с топкой, трубой, полками и ящиками для кухонной утвари. Этот вариант является классическим для южноамериканского региона, а в Европе он пока широкого распространения не получил. Грили барбекю с крышкой. Устройство отличается котлом формы сферы, крышка которого снабжена вентиляционными отверстиями для отвода дыма. Внутри приспособления находится жаровня и/или решетки. Такой прибор позволяет готовить в любую погоду, в том числе в условиях дождя и сильного ветра. Переносные грили. Идеальный вариант для пикников и турпоходов. Конструкцию приспособлений данного типа отличает небольшой вес и компактность – она удобна в транспортировке. Некоторые модификации соответствующих мобильных аппаратов выпускаются разборными – их монтаж и демонтаж занимает несколько минут.

Подбирать тип установки следует с учетом предполагаемых целей и специфики ее использования.

Какие еще особенности учесть, выбирая гриль-барбекю?

Не ошибиться в выборе гриля его покупателям помогут следующие советы:

легкостью перемещения отличаются модели малогабаритные и оснащенные колесиками;

крышка должна быть герметичной и удобной, оснащенной ручкой из огнеупорного материала;

газовые грили эргономичнее и проще в эксплуатации, чем угольные, но они дороже стоят и для получения любимого многими аромата дыма потребуют приобретения дополнительных аксессуаров;

выбирая аппарат на твердом топливе, лучше отдать предпочтение моделям, в которых для загрузки угля не нужно снимать крышку;

важно, чтобы высоту решетки можно было корректировать – такое решение оптимизирует прожарку блюд.

Прежде чем покупать гриль, следует ознакомиться с его функционалом, почитать инструкцию или проконсультироваться у продавца.