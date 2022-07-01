Авіація ЗСУ завдала 10 ударів по позиціях росіян на Луганщині та зупинила наступ ворога

Українські штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м завдали до 10 ударів по позиціях окупантів на Луганщині. Завдяки цьому вдалося зупинити просування росіян та знищити логістичні центри ворога.

Про це повідомили на сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ в Telegram.

За інформацією військових, ударами по ворожих позиціях авіація ЗСУ підтримала бойові дії захисників Лисичанська.

Унаслідок майстерності українських льотчиків було знищено логістичні центри, пункти забезпечення пальним та бойову броньовану техніку росармії.

«30 червня штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м здійснили до 10 авіаційних ударів на Луганському напрямку, підтримуючи бойові дії захисників Лисичанська. Удари наших льотчиків завадили просуванню окупантів на кількох важливих напрямках. Уражено логістичні центри ворога, пункти забезпечення пальним, бойову броньовану техніку та живу силу», – розповіли в Командуванні Повітряних сил.