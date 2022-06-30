Зеленський ввів у дію рішення про реєстр олігархів

Про це повідомляється на сайті президента України.

«Ввести в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 29 червня 2022 року «Про затвердження Положення про реєстр осіб, які мають значну економічну і політичну вагу в суспільному житті (олігархів), порядок його формування та ведення», — сказано в повідомленні.

Положення, яке набирає чинності, визначає порядок формування та ведення реєстру олігархів, а також порядок занесення даних до Реєстру та отримання до нього доступу. Він вестиметься в електронній формі та державною мовою. При цьому реєстр є публічним, але туди не вноситься інформація, яка містить державну таємницю, або є службовою. А внесені до реєстру відомості не можуть бути визнані конфіденційними.

Сам реєстр може створюватися і вводитися в експлуатацію в кілька етапів — наприклад, модульно, в залежності від пріоритетності завдань і доступності ресурсів для його функціонування.