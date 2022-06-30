Выпуск легковых автомобилей в РФ полностью остановился

Российский автопром — отрасль, где напрямую заняты 300 тысяч человек, а с учетом смежных производств — три миллиона, — переживает клиническую смерть.

Уход иностранных концернов и прекращение поставок компонентов из-за рубежа парализовали производство на заводах от Калиниграда до Владивостока. По итогам мая выпуск легковых автомобилей в России сократился на 96,7% — то есть в 30 раз в годовом выражении, отчитался в среду Росстат. За месяц с конвейера сошли лишь 4 тысячи машин, хотя до войны это было 100 тысяч и более.

Из 20 автозаводов, которые работали в стране в начале года, к лету остались лишь два: это китайский Haval в Тульской области и многострадальный «АвтоВАЗ», который с перебоями, раз в неделю останавливая конвейер, пытается выпускать Lada Granta без подушек безопасности и ABS.

Ездить на таких машинах можно будет только по России. Но и других купить почти невозможно: продажи новых авто в мае рухнули на 84%.