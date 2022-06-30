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Винятків немає: генсек НАТО прокоментував можливість постачання західних танків в Україну

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що у держав Альянсу немає списку з видами озброєння, поставки якого до України виключені.

Про це він сказав за підсумками саміту лідерів Альянсу, повідомляє кореспондент «Європейської правди» з Мадрида.

Столтенберг відповідав на запитання щодо можливих поставок бойових танків західного зразка до України.

Генсек зазначив, що держави НАТО підтримують ідею передачі більш сучасного озброєння, у тому числі західного, Україні.

За його словами, оголошення про поставку нових партій озброєння були зроблені і на саміті в Мадриді. При цьому Столтенберг запевнив, що про будь-які винятки у поставках мова не йде.

«НАТО зараз має завдання допомогти Україні з переходом на сучасне озброєння натівського зразка. І звичайно, у нас немає списку обладнання, яке ми виключаємо з цього», — сказав він.

За його словами, держави НАТО розглядають широкий список озброєння натівського зразка і «це і є меседжом цього саміту».

30 июня, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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