В России подорван склад главного ракетно-артиллерийского управления МО РФ

Об этом сообщил журналист Роман Цимбалюк. Отметим, что инцидент произошел 22 июня всего в 80 км от Москвы.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

В результате пожара началась детонация боеприпасов, ставшая причиной уничтожения нескольких сотен ПТРК, а также снарядов к ним.

В ходе пожара произошла детонация боеприпасов, что привело к уничтожению более 400 противотанковых ракетных комплексов 9М113 (9М113К) “Конкурс” и снарядов к ним.

Также известно о смерти не менее трех военнослужащих ВС РФ.