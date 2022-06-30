У місті безліч руйнувань: росіяни намагаються блокувати Лисичанськ

У Лисичанську від авіаударів російських військ зруйновано відділ поліції, пошкоджено територію Лисичанського нафтопереробного заводу (НПЗ).

Про це на своїй сторінці у Facebook розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

“У місті важко знайти безпечне місце. Люди мріють хоча б про пів години тиші, але окупанти не спиняються, обстрілюючи зі всіх наявних видів озброєння. Вчора на Лисичанськ здійснено декілька авіанальотів. Руйнувань дуже багато. Так, авіаударів завдано по території нафтопереробного заводу та у районі Вовчоярівки. Повністю знищено приміщення відділу поліції”, – резюмував Гайдай.

Разом з тим у місто регулярно намагаються увірватися диверсанти. Зокрема, у районі Верхньокам’янки вчора одну ДРГ було знешкоджено. Очільник ОВА додав, що ворог не припиняє обстріл території уздовж річки Сіверський Донець. Вогнем росіян уражені обидва береги – і з боку Сєвєродонецька, і з боку Лисичанська. Майже під постійним вогневим тиском район “Донсоди”.

“Ворог не полишає намірів блокувати Лисичанськ та взяти під контроль ділянку автошляху Лисичанськ – Бахмут. 29 червня ним обстріляна цивільна інфраструктура Лисичанська та Верхньокам’янки. Сьогодні зранку росіяни ведуть наступ поблизу Верхньокам’янки та штурмові дії поблизу Лисичанського нафтопереробного заводу”, – підсумував Гайдай.