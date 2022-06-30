 
«  
  »

Сенаторы США призвали ООН расследовать сообщения о вывозе украинских детей в Россию

Дети играют неподалеку от места проведения учений территориальных сил самообороны Украины на окраине Харькова, 17 июня 2022 года
Дети играют неподалеку от места проведения учений территориальных сил самообороны Украины на окраине Харькова, 17 июня 2022 года

По данным постпреда Украины при ООН, с начала войны в Россию были незаконно вывезены 234 тысячи украинских детей

Республиканка Марша Блэкберн, представляющая в Сенате штат Теннеси, направила в среду обращение к генеральному секретарю Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришу, попросив его провести расследование сообщений о том, что тысячи украинских детей пропали без вести после вторжения России в Украину.

Подписи под обращением к главе ООН также поставили сенаторы-республиканцы Билл Кэссиди, Чак Грассли, Рой Блант, Майк Браун и Тим Скотт.

Сенаторы процитировали заявление постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы, который сообщил, что 234 тысячи украинских детей были насильственно перемещены в Россию с начала вторжения и тысячи детей были размещены в приемных семьях против их желания.

Украинские «власти и правозащитники предполагают, что эти случаи являются примерами того, как Россия использует незаконный вывоз и исчезновения людей в качестве военной тактики. Похоже, Москва использует насильственный вывоз украинских детей из страны, чтобы оказать дополнительное давление на Киев, чтобы заставить его сдаться», говорится в обращении сенаторов.

19 марта МИД Украины сообщил, что российские военные похитили 2389 украинских детей из Луганской и Донецкой областей. Тогда же администрация Мариуполя сообщили, что около 4500 жителей против их воли были вывезены через границу в Россию», — написали сенаторы.

Авторы обращения напомнили, что похищение несовершеннолетних является нарушением Конвенции ООН о геноциде. Кроме того, случаи похищения детей были перечислены в резолюции Совета Безопасности ООН от 1999 года, посвященной правонарушениям, затрагивающим интересы детей во время военных конфликтов.

«В прошлом похищения людей во время войны авторитарными режимами приводили к таким зловещим деяниям, как вербовка, насилие, обращение детей в сексуальное рабство и убийств», написали сенаторы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в начале июня, что украинских детей увозят в отдаленные районы России, чтобы они не вернулись домой.

30 июня, 2022 | Category: Новости, Россия, США, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  