Сенаторы США призвали ООН расследовать сообщения о вывозе украинских детей в Россию

Республиканка Марша Блэкберн, представляющая в Сенате штат Теннеси, направила в среду обращение к генеральному секретарю Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришу, попросив его провести расследование сообщений о том, что тысячи украинских детей пропали без вести после вторжения России в Украину.

Подписи под обращением к главе ООН также поставили сенаторы-республиканцы Билл Кэссиди, Чак Грассли, Рой Блант, Майк Браун и Тим Скотт.

Сенаторы процитировали заявление постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы, который сообщил, что 234 тысячи украинских детей были насильственно перемещены в Россию с начала вторжения и тысячи детей были размещены в приемных семьях против их желания.

Украинские «власти и правозащитники предполагают, что эти случаи являются примерами того, как Россия использует незаконный вывоз и исчезновения людей в качестве военной тактики. Похоже, Москва использует насильственный вывоз украинских детей из страны, чтобы оказать дополнительное давление на Киев, чтобы заставить его сдаться», говорится в обращении сенаторов.

19 марта МИД Украины сообщил, что российские военные похитили 2389 украинских детей из Луганской и Донецкой областей. Тогда же администрация Мариуполя сообщили, что около 4500 жителей против их воли были вывезены через границу в Россию», — написали сенаторы.

Авторы обращения напомнили, что похищение несовершеннолетних является нарушением Конвенции ООН о геноциде. Кроме того, случаи похищения детей были перечислены в резолюции Совета Безопасности ООН от 1999 года, посвященной правонарушениям, затрагивающим интересы детей во время военных конфликтов.

«В прошлом похищения людей во время войны авторитарными режимами приводили к таким зловещим деяниям, как вербовка, насилие, обращение детей в сексуальное рабство и убийств», написали сенаторы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в начале июня, что украинских детей увозят в отдаленные районы России, чтобы они не вернулись домой.