Перша українська гаубиця “Богдана” з натівським 155-мм калібром в унікальній спецоперації по звільненню острова «Зміїний»

Перша українська гаубиця “Богдана” з натівським 155-мм калібром в унікальній спецоперації по звільненню острова «Зміїний» випалювала звідти окупантів.

Про це розповів Сергій Пашинський.

В 2014-2015 роках, коли російські фашисти почали війну, після Іловайска та Дебальцева, ми, відповідальні за сектор безпеки та оборони, зрозуміли, що Українське Військо конче потребує суттєвої переваги в артилерійських системах. І що без цієї переваги, ми не зможемо ефективно бити російських фашистів.

Тоді, у ці начебто «гібриді» роки, наші західні партнери не поспішали озброювати Україну. Але для переваги в артилерійській дуелі нам були потрібні саме гаубиці натівського калібру 155 мм, які здатні бити по ворогу на дистанції до 42 км, знаходячись поза зоною ураження ворожої артилерії.

Саме так, в ситуації збройного голоду, в 2016 з’явилась вона – наша, українська, але одночасно «натівська» САУ «Богдана». У 2018 році «Богдана» вперше пройшла парадом. В 2019 році вона була готова до державних випробувань.

Але ворог, який ніколи не міг зламати український дух та наших козаків у чесному двобої, як завжди вдався до підступу та хитрості.

Росіяни, розуміючи, яку загрозу несе для них «Богдана», через свою агентуру, почали розповсюджувати свою пропаганду. Начебто «Богдана» – це фейк, корупція, проект, який приречений. Ствол розірве, автомату заряджання немає! Російськи фашисти напряму корумпували українських посадовців. І з 2019 по 2021 рік «Богдана» боролася не з окупантами, а за власне виживання проти посадовців Міністерства оборони та Генштабу.

Ситуація змінилася тільки в 2021, коли Валерій Залужний та Олексій Резніков очолили український сектор оборони!

Вже восени 2021 року розпочались випробування «Богдани». І завершилися за 1,5 місяця до початку повномасштабного вторгнення!

24-го лютого, відразу після перших вибухів, нам вдалося евакуювати єдиний екземпляр «Богдани» та відправити її на бойову роботу .

Останні 10 днів «Богдана» приймала участь в унікальній спецоперації по звільненню острова «Зміїний». Саме «Богдана», разом з артилерією, яку надали нам західні партнери, та іншими видами озброєння, наносила удари по острову! Показала себе достойно, не гірше, ніж натівська артилерія! Знищила ворожий «Панцир» та інші зразки озброєння!

Сподіваюся, що звільненя Зміїного – це тільки початок золотої сторінки нашої «Богдани».

Власна, українська, зброя – запорука нашої незалежності та суверенітету!