Росіяни штурмують район Лисичанського нафтопереробного заводу та наступають поблизу Верхньокам’янки Україна отримала від США грант у 1,3 мільярда » Передача Україні важкого озброєння врятує партнерів від «російської військової машини», — Подоляк Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зауважив, що передача Україні важкої зброї убезпечить країни-партнери від «російської військової машини» Про це він написав у твітері. «Підсумовуючи саміт НАТО… Даючи важку зброю Україні, наші партнери можуть абсолютно не боятися «російської військової машини». За добре відомою традицією, будь-яка машина, зроблена в Росії, швидко ламається, глохне та перетворюється на брухт. Доведено ЗСУ», — написав Подоляк. 28-30 червня у Мадриді тривав саміт НАТО. Швеція і Фінляндія отримали від НАТО статус запрошених кандидатів на вступ. А Росію було визнано країною, що становить пряму загрозу для Альянсу.

Водночас генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що допоможе модернізувати військове оснащення української армії в довгостроковій перспективі та тримає свої двері відчиненими, зокрема щодо членства України в Альянсі.

Під час саміту НАТО 29 червня в Мадриді відбулася акція NATO, stop russian genocide in Ukraine! Учасники звернулися до країн-членів Північноатлантичного альянсу з закликом допомогти звільнити окуповані території України, припинити геноцид українців Росією та надати Україні необхідну зброю.