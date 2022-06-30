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Передача Україні важкого озброєння врятує партнерів від «російської військової машини», — Подоляк

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зауважив, що передача Україні важкої зброї убезпечить країни-партнери від «російської військової машини»

Про це він написав у твітері.

«Підсумовуючи саміт НАТО… Даючи важку зброю Україні, наші партнери можуть абсолютно не боятися «російської військової машини». За добре відомою традицією, будь-яка машина, зроблена в Росії, швидко ламається, глохне та перетворюється на брухт. Доведено ЗСУ», — написав Подоляк.

  • 28-30 червня у Мадриді тривав саміт НАТО. Швеція і Фінляндія отримали від НАТО статус запрошених кандидатів на вступ. А Росію було визнано країною, що становить пряму загрозу для Альянсу.
  • Водночас генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що допоможе модернізувати військове оснащення української армії в довгостроковій перспективі та тримає свої двері відчиненими, зокрема щодо членства України в Альянсі.
  • Під час саміту НАТО 29 червня в Мадриді відбулася акція NATO, stop russian genocide in Ukraine! Учасники звернулися до країн-членів Північноатлантичного альянсу з закликом допомогти звільнити окуповані території України, припинити геноцид українців Росією та надати Україні необхідну зброю.
30 июня, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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