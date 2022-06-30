Италия поставила Украине пять 155-мм самоходных гаубиц PzH 2000

Согласно информации, опубликованной на сайте итальянской газеты «Il Mattino» 29 июня 2022 г. PzH 2000, подаренные Италией 155-мм гусеничные самоходные гаубицы из военного арсенала итальянской армии уже направлены в Украину. Они усилять как минимум 8 подобных систем, которые уже наносят удары по российским оккупантам.

Италия станет третьей страной НАТО, которая поставит Украине 155-мм гаубицы PzH 2000 после Нидерландов и Германии.

Ссылаясь на военный источник, итальянская армия имеет в общей сложности 69 PzH 2000. Передача Украине 5 гаубиц не поставит под угрозу оперативные возможности итальянской армии.