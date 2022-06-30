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Альянс працює над можливістю вивезти зерно з України сушею та морем, — Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО працює над можливістю вивезти зерно з України сушею та морем
Про це повідомляє The Guardian з посиланням на слова Столтенберга.

Зокрема, за словами Генсека НАТО, Греція заявила про готовність надати кораблі, якими можна буде вивезти зернові культури з українських портів.

«Греція оголосила, що готова надати кораблі для вивезення зерна з України», — повідомив він під час саміту у Мадриді.

Зазначається, що союзники обговорили зусилля щодо пом’якшення зростальної продовольчої кризи у світі.

30 июня, 2022 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина

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