Альянс працює над можливістю вивезти зерно з України сушею та морем, — Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО працює над можливістю вивезти зерно з України сушею та морем
Про це повідомляє The Guardian з посиланням на слова Столтенберга.
Зокрема, за словами Генсека НАТО, Греція заявила про готовність надати кораблі, якими можна буде вивезти зернові культури з українських портів.
«Греція оголосила, що готова надати кораблі для вивезення зерна з України», — повідомив він під час саміту у Мадриді.
Зазначається, що союзники обговорили зусилля щодо пом’якшення зростальної продовольчої кризи у світі.
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