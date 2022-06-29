Українська авіація завдала 5 ударів по окупантах на Півдні

Оперативну інформацію повідомляє ОК «Південь».

Ситуація на Миколаївщині

Ворожий безпілотник-розвідник «Орлан-10» нашим підрозділом традиційно «звільнений від виконання завдань за призначенням».

Ситуація на Херсонщині

Парою ударних гелікоптерів Ка-52 противника було атаковано околиці Олександрівки. Втрат немає.

Українська авіація

Наш авіаційний потенціал застосовано 5 разів, зокрема в районі адмінмежі Миколаївської та Херсонської областей. Наші штурмовики та гелікоптери завдали удари по скупченням ворожої сили та техніки, опорному пункту та зенітно-ракетному комплексу “Стріла-10”.

Втрати Росії

Також, нашими ракетно-артилерійськими підрозділами під час виконання вогневих завдань знищено 22 рашистів, реактивну систему залпового вогню «Ураган», 3 одиниці броньованої та 5 – іншої автомобільної техніки і 2 склади боєприпасів.

Ситуація на Одещині

Протягом доби ворог атакував Одещину ракетами, з яких одну було знищено, решта — випробовувала на міцність берегову лінію півдня регіону. Обійшлося без суттєвих руйнувань та постраждалих саме тому, що доступ до узбережжя в цій місцевості закрито.