Экс-сотрудница Белого дома: Трамп хотел присоединиться к беспорядкам в Капитолии ISW: Українська оборона Сєвєродонецька дорого обійшлася росіянам » Турция согласилась на вступление Швеции и Финляндии в НАТО Перед официальным открытием саммита НАТО в Мадриде турецкая сторона согласилась на вступление Швеции и Финляндии в альянс. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter брюссельского корреспондента «Радио Свобода» Рикарда Юзвяка.