Перед официальным открытием саммита НАТО в Мадриде турецкая сторона согласилась на вступление Швеции и Финляндии в альянс.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter брюссельского корреспондента «Радио Свобода» Рикарда Юзвяка.
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Турция согласилась на вступление Швеции и Финляндии в НАТО
Перед официальным открытием саммита НАТО в Мадриде турецкая сторона согласилась на вступление Швеции и Финляндии в альянс.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter брюссельского корреспондента «Радио Свобода» Рикарда Юзвяка.
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