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Турция согласилась на вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Перед официальным открытием саммита НАТО в Мадриде турецкая сторона согласилась на вступление Швеции и Финляндии в альянс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter брюссельского корреспондента «Радио Свобода» Рикарда Юзвяка.

29 июня, 2022 | Category: Мир, Новости, США

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