США задержали танкер с нефтепродуктами из России

Власти США задержали у побережья Луизианы танкер с нефтепродуктами, следовавший из России, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Судно Daytona, принадлежащее греческой TMS Tankers и зафрахтованное швейцарским сырьевым трейдером Vitol, вышло из порта Новороссийска в июне с грузом бункерного топлива и газойля и в воскресенье должно было причалить в Новом Орлеане. Но Бюро таможенного и пограничного контроля США не разрешило разгрузку и проводит проверку.

По данным Kpler, компании отслеживающей танкерные перевозки, партия имеет российское происхождение. CША в марте ввели запрет на импорт из России нефти, нефтяного топлива, а также СПГ и угля. Официальный представитель TMS Tankers отказался комментировать ситуацию, а в пресс-службе Vitol заверили, что полностью соблюдают санкционный режим.

Американское эмбарго не затрагивает нефть, которая проходит через российскую территорию транзитом, — например, из Казахстана, который отгружает сырье и продукты переработки через терминал в Новороссийске.

Его работа, впрочем, была ограничена с середины июня. На фоне жестких заявлений на ПМЭФ президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, отказавшегося признать ДНР и ЛНР, в акватории терминала были обнаружены объекты, напоминающие мины Второй мировой войны. А его работу двух из трех его линий приостановили на неопределенный срок.

Возможно, на задержанном танкере перевозилась казахстанская нефть, которая попала под горячую руку таможни по ошибке, считает Ливия Гальярати, аналитик Energy Aspects. «Учитывая запрет на импорт (нефти из России) в США, я очень удивлюсь, если бы кто-то решился это сделать», — говорит Гальярати.