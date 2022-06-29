Лазерная эпиляция в надежной компании гарантирует результат

Лазерная эпиляция – одна из самых популярных и востребованных косметических процедур, доступных как мужчинам, так и женщинам. Почему? Кто не хотел бы освободиться от рутины бритья и эпиляции. С этой услугой нежелательные волосы уходят в прошлое.

Лазерная эпиляция — это длительный, если не пожизненный, способ удаления волос с помощью лазеров, которые целенаправленно воздействуют на волосяные фолликулы и разрушают их. Медицинский лазер излучает свет, который поглощается пигментами в волосах. Это создает тепло, повреждая фолликулы, из которых вырастают волосы.

Выгоды лазерной эпиляции

Преимущества лазерной эпиляции следующие:

удаление вросших волос;

экономия денег и времени;

быстро, точно и безболезненно;

безопасный и устойчивый эффект;

подходит для всех типов кожи и волос, за исключением ярко-рыжих и белых волос альбиносов;

гарантированные результаты.

Где лучше пройти лазерную эпиляцию

Компания «Люменис» уже 14 лет является экспертом в предоставлении услуг лазерной эпиляции для мужчин и женщин разных возрастных категорий. Приверженность Люменис обеспечению исключительного качества и превосходного обслуживания гарантирует результаты, которые подтвердили более миллиона клиентов. Компания использует современные медицинские лазеры, что позволяет работать со всеми типами кожи и волос, за исключением ярко-красного и белого альбиносов.

2 года назад организация защитила международный сертификат качества ISO 9001:2015 и продолжает успешно предоставлять свои услуги во множестве филиалов по всей Украине. Хотя стандартный курс состоит из шести-десяти процедур, клиенты могут увидеть заметную разницу всего за три-четыре сеанса. Свяжитесь с квалифицированными терапевтами «Люминес», чтобы составить индивидуальный план лечения, соответствующий вашим потребностям.

Чем технология эпиляции в «Люминес» отличается от конкурентов

Терапевты компании используют новейший диодный лазер, который предоставляет целый ряд уникальных преимуществ.

Новая лазерная технология работает на всех тонах кожи.

Позволяет работать с клиентами с искусственным загаром.

Более заметные результаты после первых процедур по сравнению с обычным оборудованием.

Для каждого клиента подбирается индивидуальный план лечения, где учитываются особенности кожи, необходимые показатели здоровья и график свободного времени.