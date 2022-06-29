Компаніям РФ і Китаю обмеженили доступ до американських технологій і товарів

Про це йдеться в повідомленні від Голос Америки.

Так, з 36 компаній, 25 базуються в КНР, решта — в Росії, ОАЕ, Литві, Пакистані, Сінгапурі, Великій Британії, Узбекистані та В’єтнамі.

Наприклад, російське OOO Intertech Instruments покарано за незаконні постачання Ірану.

У свою чергу, шість компаній покарані за підтримку російського військово-промислового потенціалу в порушення санкційного режиму, який набув чинності після вторгнення російських військ в Україну.

Зазначається, що внесені до «чорного списку» китайські компанії і до початку повномасштабного вторгнення поставляли в Росію «товари, які викликають занепокоєння» і продовжують постачання російським контрагентам, проти яких введено санкції.

У свою чергу, американські компанії, які хочуть постачати товари або послуги фігурантам «чорного списку» зобов’язані отримати спеціальну ліцензію Мінторгівлі.