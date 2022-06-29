Экс-сотрудница Белого дома: Трамп хотел присоединиться к беспорядкам в Капитолии

6 января 2021 года, в день, когда сторонники Дональда Трампа атаковали Капитолий, тогдашний президент США собирался лично сесть за руль своего лимузина после того, как сотрудники службы безопасности отказались везти главу государства в Капитолий. Об этом стало известно во вторник со слов бывшей помощницы главы администрации Трампа, которая дала сегодня показания на слушаниях в Специального комитета Палаты представителей.

По словам Кэссиди Хатчинсон, Трамп отмахнулся от опасений, что некоторые его сторонники, принимавшие участие в митинге возле Белого дома, на котором президент произнес речь, были вооружены полуавтоматическими винтовками.

«Они здесь не для того, чтобы мне навредить», — именно так, по словам Хатчинсон, выразился Трамп утром 6 января, обращаясь к сотрудникам Секретной службы США.

Трамп спорил с агентами Секретной службы, которые настаивали на том, чтобы он вернулся в Белый дом, а не присоединялся к своим сторонникам, штурмовавшим Капитолий, где конгрессмены в тот момент собирались заверить победу Джо Байдена на президентских выборах, заявила Хатчинсон в ходе слушаний.

«Я президент, черт побери. Отвезите меня сейчас же в Капитолий», — продолжила Хатчинсон, цитируя, по ее словам, разгневанного Трампа. Она утверждает, что Трамп, сидевший на заднем сиденье президентского автомобиля, попытался схватить руль.

Хатчинсон давала показания в рамках шестого дня слушаний в Спецкомитете Палаты представителей, расследующего события 6 января 2021 года.

Дональд Трамп опроверг заявления своей бывшей подчиненной.

«Фейковая история о том, что я пытался схватиться за руль лимузина, чтобы направить его к зданию Капитолия – идиотская фальсификация», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Десятки судов, представители избирательных комиссий и проверки, проведенные администрацией Трампа, отклонили его заявления о фальсификациях, включая экзотические истории об итальянском охранном предприятии и о подделках бюллетеней, осуществленных при помощи покойного президента Венесуэлы Уго Чавеса.

По прошествии примерно двух часов свидетельских показаний конгрессвумен Лиз Чейни представила возможные доказательства фальсификации свидетельств и воспрепятствования правосудию со стороны экс-президента.

Хатчинсон рассказывала о паникующих сотрудниках Белого дома, испугавшихся возможности того, что Трамп присоединится к своим сторонникам, атаковавшим Капитолий. Они опасались, что Трампу и его подчиненным могут быть предъявлены уголовные обвинения.

Хатчинсон сообщила комитету, что бывший глава аппарата Белого дома Марк Медоуз и бывший адвокат Трампа Руди Джулиани просили Трампа о помиловании.

Во вторник Джулиани в интервью радиостанции WSYR заявил, что он не просил Трампа о помиловании: «В тот единственный момент, когда между мной и президентом возник вопрос о помиловании, присутствовали два свидетеля, включая президента, и я сказал им, что я не хочу помилования, потому что оно мне не нужно».