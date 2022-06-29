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Де ми втрачаємо одну людину, Росія втрачає п’ять, — Зеленський про втрати України та РФ на війні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові зазнають вп’ятеро менших втрат, ніж росіяни

Про це Зеленський розповів у інтерв’ю NBC, повідомляє офіційний сайт президента України.

За його словами, російські військові зазнають набагато більших втрат, ніж українаскі, але компенсують їх завдяки кількісній перевазі у техніці та живій силі.

«Де ми втрачаємо одну людину, Росія втрачає п’ять. Де ми втрачаємо один танк, вони втрачають п’ять. Так, ми боремося. Але треба бути справедливими і сказати, що нам справді складно. Бо на один наш танк у них десять своїх, на одного нашого бійця їхніх десять. Якими б міцними ми не були, але їх вдесятеро більше. Нам складно, але ми тримаємось», — сказав Зеленський.

  • 19 червня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Росія зазнає під час повномасштабної війни набагато більших втрат, ніж Україна.
29 июня, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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