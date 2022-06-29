Бывший Генсек НАТО Расмуссен запустит в Киеве работу группы по гарантиям безопасности Украины

-1 июля Украину посетит бывший Генеральный секретарь НАТО Андерс фог Расмуссен, который намерен запустить работу консультационной группы по гарантиям безопасности Украины, сообщил на брифинге в Киеве во вторник глава Офиса президента Андрей Ермак.

Говоря об итогах последнего саммита “семерки” , Ермак отметил, что “эти страны готовы присоединиться к созданию системы постоянных гарантий безопасности для Украины, усиления ее стойкости и предотвращения попыток повторной агрессии со стороны России”.

“Именно этот круг вопросов, над которым будет работать консультационная группа под нашим совместным руководством с господином Расмуссеном, бывшим Генеральным секретарем НАТО . Кстати, 1 июля он должен посетить Киев , чтобы запустить работу группы и представить ее первых участников”, — сказал Ермак.

Украине, отметил он, “нужны не заверения, а соответствующим образом ратифицированные гарантии безопасности . Это комплекс мер, который прежде всего предусматривает обеспечение обороноспособности и восстановление военно-технического потенциала Украины, максимальную интеграцию Украины в международные политические и экономические форматы, длительные эффективные санкции против России, которые сделают невозможным восстановление ее военной мощи для новой попытки агрессии”