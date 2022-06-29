 
«  
  »

ЄС починає постачання понад 90 вантажівок підвищеної прохідності для ЗСУ

Європейський Союз починає постачання понад 90 вантажівок підвищеної прохідності для підтримки Збройних Сил України

Про це йдеться у заяві Представництва ЄС в Україні, пише «Європейська правда».

ЄС розпочав постачання Збройним силам України понад 90 вантажівок підвищеної прохідності в межах Європейського фонду миру для підтримки медичних, інженерних та матеріально-технічних підрозділів ЗСУ.

Логістичне обладнання є частиною ширшого пакету заходів допомоги на суму 31 мільйон євро, ухваленого 2 грудня на підтримку України.

«Цей захід допомоги підвищить загальну стійкість України та допоможе зміцнити спроможність її Збройних сил. Він включає надання медичного обладнання (зокрема польового госпіталю), інженерного обладнання, включно з інструментами розмінування, предмети для підрозділів матеріально-технічного забезпечення та обладнання для підвищення спроможностей кіберзахисту», — йдеться у заяві.

29 июня, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  