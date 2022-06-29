Окупанти закріплюються у частині Клинового та розгорнули «гради» біля кордону України, — Генштаб ЗСУ Компаніям РФ і Китаю обмеженили доступ до американських технологій і товарів » ЄС починає постачання понад 90 вантажівок підвищеної прохідності для ЗСУ Європейський Союз починає постачання понад 90 вантажівок підвищеної прохідності для підтримки Збройних Сил України Про це йдеться у заяві Представництва ЄС в Україні, пише «Європейська правда». ЄС розпочав постачання Збройним силам України понад 90 вантажівок підвищеної прохідності в межах Європейського фонду миру для підтримки медичних, інженерних та матеріально-технічних підрозділів ЗСУ. Логістичне обладнання є частиною ширшого пакету заходів допомоги на суму 31 мільйон євро, ухваленого 2 грудня на підтримку України. «Цей захід допомоги підвищить загальну стійкість України та допоможе зміцнити спроможність її Збройних сил. Він включає надання медичного обладнання (зокрема польового госпіталю), інженерного обладнання, включно з інструментами розмінування, предмети для підрозділів матеріально-технічного забезпечення та обладнання для підвищення спроможностей кіберзахисту», — йдеться у заяві.