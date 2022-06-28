Ворог штурмує Лисичанськ із двох напрямків

Ворожі війська штурмують Лисичанськ із двох напрямків: південного і південно-західного. Зараз тривають бойові дії між Вовчоярівкою та нафтопереробним заводом.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.

«Вони намагаються блокувати місто з цієї сторони та заволодіти транспортним сполученням із Донеччиною», – написав він.

Водночас росіяни продовжують нищити місто. Вони цілеспрямовано обстріляли три насосні станції, зокрема одну в Новодружеську. Зруйновані два мости, автомобільний тунель, який з’єднував дві окремі частини міста. Ворог ще раз вдарив по ймовірному скупченню людей, обстрілявши територію ринку.

Кількість жертв учорашнього обстрілу «ураганами» черги людей за водою складає вісім мирних мешканців. Ще 21 одна людина отримала поранення.

Також стало відомо про ще двох жертв у Лисичанську – одну знайшли в місті, одна жінка померла в лікарні, куди була госпіталізована після обстрілу.

Нагадаємо, учора вдень росіяни обстріляли натовп жителів, які набирали підвезену в Лисичанськ воду. Серед загиблих –хлопець 2007 року народження, серед поранених – хлопець 2008 року народження.