Ворог намагається перейти в наступ на Барвінкове та Слов‘янськ

Про це він сказав в ефірі телеканалу «Еспресо».

«Ворог намагається перейти в наступ зі сторони Ізюма. Там два стратегічних напрямки. Південний напрямок — на Ізюм, Барвінкове і Слов‘янськ. Окупанти концентрують сили, бронетехніку для того, щоб просунутись вперед. Є північний напрямок, з боку Бєлгородської області, де росіяни намагаються просунутися у бік Руської Лозової та інші населенні пункти які є сірою зоною. Вони намагаються зайти й закріпитися в цій сірій зоні», — зауважив Корсунов.

Також боєць додав, що вночі Харків піддався ракетній атаці.

«6 ракет були випущені з Бєлгородської області. Одна ракета не спрацювала і зірвалася на старті. Розраховуємо, що завдала шкоди окупантам. Але кілька ракет влучили в об‘єкти на території Харкова та області», — наголосив Корсунов.