Геосетка: области применения, разновидности, преимущества Макрон: ніхто не розглядає припинення війни в найближчі тижні або місяці » Власти Шотландии анонсировали второй референдум о независимости на октябрь 2023 года Первый министр Шотландии Никола Стерджен предложила провести второй по счету референдум по вопросу независимости Шотландии на 19 октября будущего года. «Шотландское правительство предлагает, чтобы референдум о независимости состоялся 19 октября 2023 года», — сказала Стерджен. По ее словам, она готова к тому, что это решение будет подвергнуто юридической проверке в Верховном суде, но убеждена в своей правоте и успехе. Выступая в парламенте Шотландии, Стерджен сказала, что выбранный правительством путь будет нелегким, но его надо пройти ради возможности выбирать собственное будущее. Первый референдум, прошедший в Шотландии в 2014 году, стал возможен благодаря тому, что Лондон наделил шотландское правительство соответствующими полномочиями. Никола Стерджен заявила, что начинает процесс урегулирования с центром по второму этапу голосования. Между тем лидеры шотландской оппозиции призывают первого министра обратить внимание прежде всего на насущные проблемы шотландцев, а не зацикливаться на референдуме.