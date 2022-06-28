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Власти Шотландии анонсировали второй референдум о независимости на октябрь 2023 года

Первый министр Шотландии Никола Стерджен

Первый министр Шотландии Никола Стерджен предложила провести второй по счету референдум по вопросу независимости Шотландии на 19 октября будущего года.

«Шотландское правительство предлагает, чтобы референдум о независимости состоялся 19 октября 2023 года», — сказала Стерджен.

По ее словам, она готова к тому, что это решение будет подвергнуто юридической проверке в Верховном суде, но убеждена в своей правоте и успехе.

Выступая в парламенте Шотландии, Стерджен сказала, что выбранный правительством путь будет нелегким, но его надо пройти ради возможности выбирать собственное будущее.

Первый референдум, прошедший в Шотландии в 2014 году, стал возможен благодаря тому, что Лондон наделил шотландское правительство соответствующими полномочиями.

Никола Стерджен заявила, что начинает процесс урегулирования с центром по второму этапу голосования.

Между тем лидеры шотландской оппозиции призывают первого министра обратить внимание прежде всего на насущные проблемы шотландцев, а не зацикливаться на референдуме.

28 июня, 2022 | Category: Мир, Новости

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