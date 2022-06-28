Ударна авіація ЗСУ знищила позиції двох батальйонно-тактичних груп окупантів

За добу, 27 червня, ударна авіація Повітряних Сил завдала потужних авіаударів по позиціях окупантів.
Про це повідомили у Командуванні Повітряних Сил ЗСУ.
На усіх напрямках ведення бойових дій українські штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м здійснили до двадцяти групових бойових вильотів.
Зазначається, що внаслідок авіаційних ударів уражено:
- склад боєприпасів,
- позиції двох батальйонно-тактичних груп російських окупантів,
- знищено кілька десятків бойової броньованої техніки та живу силу ворога.
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