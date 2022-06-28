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Російська армія все більше виснажується – британська розвідка Російські фашисти випустили 11 ракет по Миколаєву і вдарили по Очакову з РСЗВ » Ударна авіація ЗСУ знищила позиції двох батальйонно-тактичних груп окупантів За добу, 27 червня, ударна авіація Повітряних Сил завдала потужних авіаударів по позиціях окупантів. Про це повідомили у Командуванні Повітряних Сил ЗСУ. На усіх напрямках ведення бойових дій українські штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м здійснили до двадцяти групових бойових вильотів. Зазначається, що внаслідок авіаційних ударів уражено: склад боєприпасів,

позиції двох батальйонно-тактичних груп російських окупантів,

знищено кілька десятків бойової броньованої техніки та живу силу ворога.