У Білому домі не впевнені, що Україна зможе повернути усі втрачені території — CNN

В адміністрації Байдена сумніваються у тому, що Україна, навіть отримавши більше важкого озброєння, зможе повернути усі території, втрачені після 24 лютого.

Про це повідомляє CNN, посилаючись на співрозмовників у Білому домі, які коментували на умовах анонімності.

Радники Байдена почали внутрішню дискусію про те, що Україна могла би вважати перемогою, і що Володимиру Зеленському варто було би допускати і безповоротну втрату територій.

Водночас, наголосили співрозмовники, ці їхні оцінки жодним чином не означають, що США почнуть тиснути на Україну і примушувати її до територіальних поступок, щоб швидше закінчити війну. Вони також допускають і позитивніший прогноз — що пізніше цього року українські сили зможуть перейти у контрнаступ і повернути значні частини території.

Співробітник Конгресу, знайомий з обговореннями, прокоментував, що ніхто не вважає втрату Україною територій неминучою.

«Чи зможе Україна повернути їх, значною, якщо не повною мірою, залежить від обсягів нашої підтримки», — сказав він, нагадавши, що Київ просить про 48 РСЗВ, але поки отримав обіцянку від Пентагону про вісім.

Від джерел також стало відомо, що радник з нацбезпеки Джейк Салліван дуже багато спілкується з українськими колегами, а також провів години телефонних розмов протягом минулого тижня з «керівником оборони України» (напевно йдеться про головнокомандувача Валерія Залужного) та головою Об’єднаного комітету начальників штабів Марком Міллі.