Суд наклав арешт на майно російських компаній на суму 4,5 млрд гривень

Суд наклав арешт на активи в Україні, що належать російським холдинговим компаніям Ростєх, Татнєфть, РусАл та Група ГМС.

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

“За клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора судом накладено арешт на майно, яке належить російським корпораціям на загальну суму понад 4,5 млрд грн”, – йдеться у повідомленні.

Зокрема, суд накладев арешт на корпоративні права дев’яти українських підприємств, які належать російським холдинговим компаніям Ростєх, Татнєфть, РусАл та Група ГМС, а також на 70 об’єктів нерухомого майна, включаючи майнові комплекси та земельні ділянки.

Досудове розслідування виявило, де розміщені активи російських корпорацій, що могли б використовуватися у підривній діяльності проти Украни. У тому числі вдалося виявити активи, приховані в офшорних юрисдикціях.