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СБУ затримала агента спецслужб РФ, який коригував ракетні удари по Києву

СБУ затримала агента спецслужб РФ, який коригував ракетні удари по Києву

Контррозвідники Служби безпеки України затримали агента російських спецслужб, який коригував ракетні удари по столиці.

Про це повідомили в пресцентрі СБУ.

Агентом виявився працівник одного з машинобудівних підприємств. Він висловлював підтримку агресорам серед колег і заперечував злочини РФ, у тому числі обстріли українських міст.

Після обстрілів він доповідав про їх результати своєму куратору і надсилав фотоматеріали з місця. Серед об’єктів, по яким цілив ворог, був стратегічно важливий оборонний завод.

Ще одного ворожого поплічника також викрито на одному з київських держпідприємств. Цей зловмисник розсилав колегам проросійські матеріали через Telegram, в яких виправдовував агресію РФ нібито для “захисту Донбасу”.

У зловмисника виявлено мобільні телефони з доказами злочинних дій, вогнепальну зброю та електронні флеш-носії зі службовою документацією.

28 июня, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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