СБУ затримала агента спецслужб РФ, який коригував ракетні удари по Києву

Контррозвідники Служби безпеки України затримали агента російських спецслужб, який коригував ракетні удари по столиці.

Про це повідомили в пресцентрі СБУ.

Агентом виявився працівник одного з машинобудівних підприємств. Він висловлював підтримку агресорам серед колег і заперечував злочини РФ, у тому числі обстріли українських міст.

Після обстрілів він доповідав про їх результати своєму куратору і надсилав фотоматеріали з місця. Серед об’єктів, по яким цілив ворог, був стратегічно важливий оборонний завод.

Ще одного ворожого поплічника також викрито на одному з київських держпідприємств. Цей зловмисник розсилав колегам проросійські матеріали через Telegram, в яких виправдовував агресію РФ нібито для “захисту Донбасу”.

У зловмисника виявлено мобільні телефони з доказами злочинних дій, вогнепальну зброю та електронні флеш-носії зі службовою документацією.