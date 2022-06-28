Саммит лидеров стран G7 — итоги для Украины

В Баварии проходит саммит лидеров стран G7. В понедельник утром к ним виртуально присоединился президент Украины Зеленский. Заседание с его участием, посвященное обсуждению российской агрессии и помощи Украине, по словам советника по национальной безопасности Салливана, продолжалось в течение двух часов. Лидеры стран G7 обсуждали те же вопросы и друг с другом на протяжении саммита, приняв ряд решений.

● Советник по национальной безопасности Джейк Салливан выступил на брифинге для журналистов в понедельник. Он подтвердил, что позднее на этой неделе США объявят о новом пакете военной помощи Украине, который будет включать систему противовоздушной-противоракетной обороны, способной поражать цели на средней и большой дальности. Салливан отказался уточнить тип системы, сказав, что об этом будет объявлено в ближайшие дни и что система будет закуплена правительством США для Украины. Пакет помощи будет также включать другие виды оружия, в том числе артиллерию и контрбатарейные радары. Телеканал CNN сообщил в понедельник со ссылкой на свои источники, что речь идет о системе противовоздушной-противоракетной обороны NASAMS, производимой Норвегией. Система обладает очень высокой эффективностью против различных типов ракет и способна сбивать цели на расстоянии до 160 км, в том числе различные типы ракет и крылатые ракеты, даже летящие на совсем малой высоте над землей.

Джейк Салливан сказал, что во время встречи с лидерами G7 президент Зеленский просил в первую очередь помочь Украине получить системы противовоздушной обороны, способные эффективно сбивать ракеты противника. Президент Байден очень положительно отреагировал на эту просьбу и заверил, что такая помощь будет оказана. Салливан еще раз подчеркнул, что на этой неделе будет заключен контракт на покупку для Украины высокоэффективной современной системы ПВО, о чем будет объявлено.

По словам Салливана, президент Зеленский также просил лидеров стран G7 об оказании Украине финансовой и экономической помощи, чтобы украинская экономика могла пережить военное время. Лидеры G7 заверили, что такая помощь будет продолжаться. В частности, США ежемесячно переводят деньги в порядке помощи в бюджет Украины. Общий размер этой помощи до конца текущего финансового года (30 сентября) составит $7,5 миллиардов.

Джейк Салливан сказал, что «Президент Зеленский хотел бы, чтобы его военные и те на Западе, кто поддерживает его военных, максимально использовали следующие несколько месяцев для того, чтобы поставить украинцев в настолько хорошее положение, насколько это возможно в отношении ситуации на фронте как на востоке, так и на юге. И это согласуется с американским подходом, который заключается в том, чтобы поставлять необходимые материальные средства и оборудование, чтобы поставить украинцев в выгодное положение на поле боя».

● Джейк Салливан сказал, что лидеры стран G7 поручили своим министрам энергетики и финансов в короткий срок разработать и представить им на утверждение инструменты, которые ограничат доход, получаемый империей зла от продажи нефти. Салливан отказался вдаваться в подробности, сказав о том, что речь идет о дальнейшем ограничении возможностей для России продавать нефть и ограничении цены, по которой она может продавать нефть: «Президент Байден занимается (в данном случае) лоббированием (решения), а не постановкой проблемы, которая заключается в следующем: если вы просто пытаетесь сократить (потоки нефти из России) и не снижаете цену, вы оказываете определенное воздействие на энергетический рынок, которое является неблагоприятным, тогда как если вы снижаете цену – если вы сосредоточитесь на цене больше, чем на потоках, вы, возможно, сможете фактически максимизировать ваши общие цели как по лишению путина доходов, так и по сохранению стабильности энергетического рынка». «И президент был в центре этого процесса в течение последних 24 часов, обсуждая его с лидерами, как один на один, так и в группах».

● В ответ на просьбу оценить значение потерь российской армии и их влияние на возможности империи зла Джейк Салливан сказал:

«Россия сталкивается с ограничениями в плане способности пополнять запасы и укомплектовывать свои батальонные тактические группы. Эти ограничения реальны. Они влияют на способность России достичь своих конечных стратегических целей в этой войне, которые, по нашему мнению, не ограничиваются Донбассом и уж точно не ограничиваются Луганской областью». «Ограничения – оперативные, логистические, в живой силе и в боеприпасах – сдерживают их возможности достичь того, чего они хотят достичь».

▶ Президент Джо Байден и президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен опубликовали совместное заявление о европейской энергетической безопасности. В заявлении отмечается важность отказа странами ЕС от российских энергоресурсов, используемых империей зла как инструмент принуждения и политического шантажа. США прилагали и будут прилагать максимум усилий для увеличения поставок в Европу сжиженного газа из самих США и из других стран. За первое полугодие 2022 года поставки сжиженного газа в страны ЕС возросли на 75% по сравнению с 2021 годом. В том числе экспорт американского сжиженного газа в страны ЕС в 2022 году увеличился в три раза.

▶ Высокопоставленный представитель администрации на телебрифинге прокомментировал влияние санкций на экономику империи зла и новые санкции, которые будут введены против нее:

«За несколько месяцев американский экспорт в Россию, в том числе критически важных технологий, необходимых путину для поддержания его вооруженных сил, сократился на 97%. Импорт Россией товаров со всего мира может сократиться в этом году на 40%.

Заводы по всей России с трудом поддерживают производство. ВВП России в этом году, скорее всего, упадет на двузначную величину, а инфляция превысит 20%».

«В контексте этого, сегодняшние утренние новости о том, что Россия впервые за более чем столетие объявила дефолт, показывают, насколько сильна реакция США, вместе с союзниками и партнерами, а также насколько драматичным было воздействие на российскую экономику, как сегодня, так и кумулятивно, с течением времени.

Сегодня Соединенные Штаты продолжат усиление давление на путина. Вот почему сегодня мы объявляем:

Во-первых, вы знаете, мы все еще ведем заключительные обсуждения с другими партнерами по G7, работаем над завершением этого, но мы очень близки к тому, чтобы лидеры G7 решили срочно поручить соответствующим министрам разработать механизмы для установления глобального ограничения цен на российскую нефть при поставках в страны за пределами США, ЕС, Великобритании и G7.

Цель заключается в том, чтобы уморить Россию – лишить путина его основного источника денег и заставить снизить цену на российскую нефть.

Как я уже неоднократно говорил, у нас здесь двойные цели. Лидеры стран G7 преследуют две цели: нанести прямой удар по доходам путина, особенно за счет энергоносителей, но при этом минимизировать побочные эффекты и воздействие на экономику стран G7 и остального мира.

И лидеры G7 собираются срочно поручить соответствующим министрам работу по созданию инструмента ограничения цен, что, по нашему мнению, поможет наилучшим образом достичь обеих этих целей одновременно.

Во-вторых, лидеры G7 будут согласовывать и расширять целевые санкции для дальнейшего ограничения доступа России к ключевым промышленным ресурсам, услугам и технологиям, производимым нашими экономиками, особенно тем, которые поддерживают российскую промышленную базу вооружений и технологический сектор.

Во вторник Государственный департамент и министерство финансов США агрессивно возьмут под прицел цепочки поставок российского оборонного сектора, введя блокирующие санкции против крупных государственных оборонных предприятий, а также оборонных научно-исследовательских организаций и десятков других юридических и физических лиц, связанных с обороной, и ограничат способность России заменить военное оборудование, которое она уже потеряла в ходе своей жестокой войны против Украины.

Мы будем согласовывать использование тарифов на российские товары, чтобы помочь Украине. Ранее в этом году лидеры стран G7 обязались лишить Россию статуса «наиболее благоприятствуемой нации», который гарантировал низкие тарифы на российские товары, продаваемые по всему миру.

Президент Байден и другие лидеры G7 будут добиваться полномочий использовать доходы, полученные от новых – любых новых тарифов на российские товары, для помощи Украине и обеспечения того, чтобы Россия заплатила за свою войну».

Президент Байден уже подписал во вторник указ о введении 35% тарифа на российские товары (570 наименований), что позволит получить дополнительно $2,3 миллиарда. Все эти деньги будут направлены на помощь Украине.

«Лидеры G7 примут решение о введении санкций в отношении лиц, ответственных за нарушения прав человека, включая военные преступления, осуществляющих незаконную власть в Украине (на оккупированных территориях), а также причастных к краже Россией украинского зерна или иным образом незаконно получающих прибыль от войны.

Во вторник министерство финансов и Госдепартамент США введут блокирующие санкции в отношении частных военных компаний, участвующих в войне в Украине, российских военных подразделений, которые были достоверно причастны к нарушениям прав человека или международного гуманитарного права в Украине, и назначенных Россией высокопоставленных чиновников в оккупированных районах».

«Госдепартамент введет визовые ограничения в отношении примерно 500 должностных лиц за угрозу суверенитету или нарушение суверенитета, территориальной целостности или политической независимости Украины или подавление инакомыслия в России».

▶ На брифинге в Пентагоне высокопоставленный представитель министерства обороны, комментируя ход военных действий, сказал, что воины ЗСУ чрезвычайно эффективно используют полученные ими американские РСЗО HIMARS М142. Новая партия этих установок на подходе, продолжается обучение новой группы воинов ЗСУ работе с ними.

Представитель Пентагона также сказал, что ЗСУ наносят огромные потери российской армии и повторил то, что говорил на прошлой неделе – что потери российской армии, например, при ее долгих попытках захватить Северодонецк, чрезвычайно велики по сравнению и со значением овладения разрушенным российской же армией городом и со стратегической точки зрения.

Представитель Пентагона также сказал, что то, как умело и эффективно несколько сот бойцов ЗСУ держали в течение долгого времени оборону Северодонецка, нанося огромные потери наступающему противнику, будет изучаться военными всего мира и, в частности, американскими военными.

▶ О двух взаимосвязанных внутренних новостях из США.

● Как стало известно в понедельник, на прошлой неделе агенты ФБР провели обыск у Джона Истмана, адвоката Трампа, одного из основных архитекторов неудавшейся попытки государственного переворота после проигранных Трампом президентских выборов. У Истмана был изъят, в частности, его мобильный телефон, и федеральные следователи получили доступ к его электронной переписке.

Также на прошлой неделе был проведен обыск у Джеффри Кларка, другого архитектора неудавшегося переворота, которого Трамп хотел назначить и.о. генпрокурора с тем, чтобы он объявил о фиктивных расследованиях мнимых нарушений на выборах и направил в свинг-штаты письма о том, что якобы федеральная прокуратура обнаружила на выборах много нарушений и ведет их расследования, а потому нужно отменить сертификацию результатов выборов.

● Специальный комитет Палаты Представителей, занимающийся расследованием обстоятельств мятежа 6 января 2021 года, неожиданно объявил, что во вторник проведет ранее не объявленные открытые слушания в связи с новыми важными материалами и свидетельствами, полученными комитетом в самое последнее время.

Igor Aizenberg