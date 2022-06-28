Росія платить солдатам за війну в Україні через «Газпромбанк»

«Газпромбанк» – це єдиний великий російський банк, який досі уникнув масштабних західних санкцій – на його рахунки надходить сплата від європейських країн за російський газ та нафту.

В той же час, як встановили «Схеми», через цей банк Міністерство оборони Російської Федерації виплачує зарплатню та «бойові доплати» російським військовим, які ведуть агресивну війну проти України.

Журналістам вдалось встановити військовослужбовців з різних військових частин РФ, які просто зараз отримують в «Газпромбанку» гроші за участь у бойових діях на території України та довести системність цієї співпраці банку з командуванням російської армії.

Виходить, той банк, через який проходять європейські гроші за російський газ та нафту, водночас слугує гаманцем для зарплатних виплат російській армії за ведення агресивної війни проти України. Війни, яка вже забрала життя десятків тисяч українців, та мільйони залишила без домівок.

«Газпромбанк» – один із трьох найбільших російських банків. Щодо інших двох – «Сбєрбанка» та «ВТБ», та ще щодо з десятка російських фінустанов Євросоюз та Америка наклали суворі санкції. Ці банки фактично відрізані від Заходу – з ними заборонено проводити будь-які транзакції, їх відключили від міжнародної системи платежів SWIFT.

Але «Газпромбанк» така доля досі оминає.

Пояснення – гроші, які країни Європейського союзу – Німеччина, Італія, Австрія та інші – мають кудись зараховувати в Росію. За російський газ та нафту, від яких ці країни досі залежні.

«Газпромбанк» – це не зовсім банк, це умовно мішок, куди всі складають гроші і платять Росії за енергоресурси. Якщо немає торгівлі – немає грошей у цьому мішку», – розповідає юристка громадської організації «Центр протидії корупції» Тетяна Шевчук.

Така торгівля – предмет численних дискусій про роль Заходу у фінансуванні війни Росії в Україні. Ось як цю проблематику гостро змалював, наприклад, актор і колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер:

«1300 ракет, які Росія випустила по містах України, за перші 2 місяці війни, коштували 7,7 мільярда євро. Це дуже багато, але за цей час Європа заплатила Росії 44 млрд євро за паливо. Хоч як на це не дивитись, на наших руках кров, бо ми фінансуємо цю війну. Ми маємо перестати брехати самим собі», – заявив він.

То ж поки проти «Газпромбанку» Захід ввів лише так звані секторальні санкції, які не мали суттєвого впливу на його операційну діяльність. По суті, кажуть експерти, вони мають косметичний характер.

«Нібито «Газпромбанк» не може отримувати ніяких запозичень від закордонних банків, але давайте чесно: банк, який отримує мільярдні доходи щомісяця від торгівлі нафтою і газом, не потребує особливо запозичень, він сам є фінансистом різних проєктів», – каже юристка Тетяна Шевчук.

Отже, Євросоюз робить виняток для «Газпромбанку» зі своєї санкційної політики, США як партнери країн Європи – теж.

У той же час, як встановили «Схеми», через цей банк Міністерство оборони Російської Федерації виплачує зарплатню російським військовим, які ведуть агресивну війну проти України.

Журналістам вдалось встановити військовослужбовців з різних військових частин РФ, які просто зараз отримують в «Газпромбанку» гроші за участь у бойових діях на території України та довести системність цієї співпраці банку з командуванням російської армії.

«Газпром. Пришли боевые»

Найбільш раннє підтвердження того, що російські військові отримують зарплату через «Газпромбанк», яке журналістам вдалося віднайти – 2015 року.

На сайті 64-ї мотострілецької бригади, яка базується в Хабаровському краї, «Схеми» знайшли згадку про те, що військові отримували у цьому банку грошове забезпечення. У перекладі з військової термінології це – заробітна плата.

Солдати цієї бригади брали участь у повномасштабному вторгненні в Україну: в народі їх прозвали «бучанськими різниками», а їхні злочини проти мирних людей розслідують правоохоронці.

У 2016 році «Газпромбанк» у своєму звіті повідомляв про випуск банківської картки з логотипом «Армія Росії».

У 2017-му, на інтернет-форумі матерів військовослужбовців 27-ї окремої мотострілецької бригади одна з жінок скаржилася на складнощі з грошовими переказами з картки «Газпромбанку».

Крім того, на сайті Військової академії протиповітряної оборони Міністерства оборони РФ вказано, що «Газпромбанк» – у числі банків, де курсанти академії можуть отримувати грошове забезпечення.

На системність співпраці одного із найбільших російських банків з Міноборони РФ вказує і стаття, датована 2020 роком, про видачу зарплатної картки «Газпромбанку» військовослужбовцям – з покроковою інструкцією щодо її отримання.

У 2021 році «Газпромбанк» також інформував про можливість виплати зарплати російським солдатам.

Можливо, із повномасштабним вторгненням в Україну російське військове командування припинило виплату зарплат військовим через «Газпромбанк», обираючи для цього інші фінансові установи?

Наприклад, щоб не провокувати посилення західних санкцій щодо цього банку, не ставити в незручне становище країни, які саме сюди спрямовують кошти за російські енергоресурси?

Нічого подібного!

Журналістам вдалось віднайти дані, які підтверджують – російські армійці зараз отримують через цей банк не лише зарплату, але і так звані «бойові» – додаткові виплати за участь у широкомасштабному вторгненні в Україну, яке почалось 24 лютого і триває досі.

В російській соцмережі «Вконтактє» «Схеми» знайшли спільноту для військовослужбовців РФ під назвою «Начфин.инфо». У ній – багато обговорень, зокрема і тих, що стосуються виплат солдатам грошового забезпечення.

Ось одне із них під назвою «Денежное довольствие. Кому, где, сколько, какой банк?».

Цей локальний форум створений давно – у 2013 році. Користується популярністю, у ньому майже 800 сторінок повідомлень.

Дописувачі форуму – а це переважно дружини військовослужбовців – обмінюються короткими повідомленнями про те, чи нарахували на картки їхніх чоловіків оклади та «бойові» виплати, зазначаючи назви банків – «Сбєрбанк», «ВТБ», «Промсвязьбанк». Ці банки – під жорсткими санкціями Заходу.

З-поміж згадок про них зустрічається – «Газпромбанк». Зокрема, у червні цього року жінки скаржились на затримки із виплатами у ньому.

Абревіатура ЮВО – це російською «Южный военный округ» – військово-адміністративна одиниця Збройних сил РФ, яка дислокується в Ростові-на-Дону – звідси ведеться наступ на південний схід України.

Зрештою, з повідомлень видно, що зарплати військовим усе ж приходять.

Журналісти проаналізували сторінки цих жінок і встановили їхніх чоловіків-військовослужбовців та підрозділи, в яких вони воюють в Україні.

Наприклад, весільні фотографії Лариси Заіки з форуму – з чоловіком, датовані жовтнем 2014 року.

Його звати Володимир Заіка. На його сторінці «Вконтактє» можна знайти опубліковану ним світлину, датовану 9-м червня.

Як встановили «Схеми», чоловік служить у 60-й окремій мотострілецькій бригаді Сухопутних військ РФ, яку помічали в районі населеного пункту Попасна Луганської області.

Його російські військові захопили на початку травня, зруйнувавши місто вщент. Вже відомо про численні жертви серед мирного населення, але точні дані наразі важко встановити, бо Попасна в окупації.

Журналісти зателефонували дружині цього військового.

– Ищу Владимира Олеговича Заику.

– Ищите, он на войне на Украине, – відповіла Лариса Заіка.

– Мы сейчас интересуемся вопросом выплаты своевременной боевых и окладов на карточку «Газпромбанка». Подскажите, пожалуйста, вовремя приходят?

– Понятия не имею. Все, до свидания.

Хоча ще 15 червня Лариса Заіка писала, що «оклад прийшов».

В обговоренні у спільноті журналісти також звернули увагу на коментар іншої жінки – Ольги Потапенко. Вона не тільки ділиться інформацією про нарахування грошового забезпечення, але й дискутує про його розмір:

«Мужья в первую очередь и интересуются, сколько заплатили. Все таки они там не в носу ковыряются, а достойно несут свою службу. Как минимум за свой риск они хотят достойную оплату получать», – писала Потапенко.

Зрештою, на запитання одного із користувачів «Вконтактє» щодо нарахування «бойових» за участь у так званій «спецоперації», підтверджує: «И боевые, и оклады пришли. Приморский край, Газпром».

У соцмережі «Схемам» вдалося знайти його профіль.

Подробиці про себе він намагається не розкривати. «Вконтактє» він підписаний як Макс Гоуст – в перекладі з англійської «привид». А на фото профіля – літера Z, яку російські війська використовують для маркування своєї техніки.

«Схемам» вдалось встановити, що його справжнє ім’я Максим Потапенко.

Попри його спробу замаскуватись, журналістам також вдалося з’ясувати, що він – військовослужбовець 8-ї зенітної ракетної бригади, яка дислокується у місті Уссурійськ Приморського краю. Про її участь у війні проти України у своєму блозі писав координатор групи «Інформаційний спротив», полковник Збройних сил України Костянтин Машовець.

Ще одна жінка російського військового Альбіна Абаєва також поділилась таким повідомленням: «Газпром зп пришло».

У родичів Абаєвої журналісти знайшли її спільні фото з чоловіком.

Чоловіка Альбіни звати Вадим Абаєв. Його сторінка «Вконтактє» видалена, але в «Однокласниках» він вказує, що служить у 6-й окремій танковій бригаді.

Самого Абаєва журналісти також знайшли у списках військових цієї бригади, опублікованих українською розвідкою цьогоріч у березні.

У російських медіа та соцмережах повідомляли, що ця бригада була розформована, але основні її частини увійшли до 47-ї танкової дивізії. Яка теж має спільну фінансову історію із «Газпромбанком». За даними української розвідки, коли для потреб цієї дивізії закупляли військову техніку, то платежі здійснювали через два банки, одним із яких був «Газпромбанк».

Влада ЄС та США офіційно ці дані української розвідки не коментувала.

У телефонній розмові дружина Абаєва також підтвердила те, про що писала на форумі: гроші надійшли: «Я не знаю, сколько должны быть боевые, у нас же не уведомляется. Часть получили боевые, и окладную часть тоже какую-то получили».

Цікаво, що після цієї розмови Абаєва змінила прізвище і стала Любімовою.

Людмила Решетнікова – ще одна жінка, яка на форумі відрапортувала про отримання «бойових».

Судячи зі світлин з облікового запису, Людмила щиро підтримує війну Росії проти України. На своїй сторінці вона засвідчує, що перебуває у шлюбі з Олександром Решетніковим.

Він – кадровий російський військовий. Станом на 2020 рік служив у 27-й окремій бригаді радіаційного, хімічного та біологічного захисту. Інформації про її участь у бойових діях в Україні раніше не було в публічному доступі, хоча, судячи з повідомлень Людмили, її чоловік воює і за це отримує гроші.

Примітно, що після того, як журналісти зацікавились темою виплат зарплат військовим у «Газпромбанку», модератор видалив близько 14 сторінок обговорень. Згадана Людмила Решетнікова через це обурилась: «Создайте сообщество, где будут обсуждать боевые, когда, сколько, пришли… А не удалять все…»

Згодом і це повідомлення Решетнікової було видалено з форуму, а сама вона змінила прізвище «Вконтактє». Тепер вона Людмила Дєєва.

Інші підтвердження офіційної співпраці Міноборони РФ з «Газпромбанком» «Схеми» знайшли у публічних заходах військових частин у цьому році.

Так у березні цього року військова частина Росгвардії святкувала річницю. Серед запрошених – гості з «Газпромбанку».

У квітні інша представниця фінустанови за дорученням місцевої депутатки зустрілась з дружинами військовослужбовців Наро-Фомінської військової частини, які також беруть участь у війні проти України. Тема – соціальна підтримка сімей військових, погашення кредитів, оформлення кредитних канікул.

В тому ж місяці – ще одна урочиста подія. Цього разу – у Смоленській області. Одна з військових частин святкує ювілей. «Газпромбанк» – вітає.

Запит «Схем» про коментар щодо співпраці з Міноборони РФ у «Газпромбанку» залишили без відповіді.

Виходить, той банк, через який проходять європейські гроші за російський газ та нафту, водночас слугує гаманцем для зарплатних виплат російській армії за ведення агресивної війни проти України. Війни, яка вже забрала життя десятків тисяч українців, та мільйони залишила без дому.

«Схеми» виклали ці факти в листі до Ради Європейського союзу, яка ухвалює рішення щодо запровадження санкцій, та очікують на коментар.

Дилема Заходу щодо «Газпромбанку»

Днями президент Володимир Зеленський заявив: Євросоюз має заблокувати діяльність всіх без винятку російських банків.

«Передусім це стосується «Газпромбанку». Одного з головних гаманців для оплати антиєвропейської політики Російської Федерації. І, звичайно, ЄС для свого власного блага має значно швидше працювати над повною відмовою від російських енергоресурсів. Це фундаментальне питання безпеки», – сказав Зеленський.

Шість попередніх пакетів санкцій, запроваджених ЄС, вдарили по інших російських фінустановах, але «Газпромбанку» майже не торкнулись.

«Виникає така проблема, що «Газпромбанк» функціональний, продовжує отримувати величезні доходи, і на нього переключається все більше і більше клієнтів інших російських банків, які постраждали від санкцій. Тобто це така гавань уникнення санкцій на фінансову систему», – розповідає юристка громадської організації «Центр протидії корупції» Тетяна Шевчук.

За повідомленням української розвідки, цією гаванню вже користується російська державна корпорація «Роскосмос», яка активізувала міжнародні розрахунки через непідсанкційний «Газпромбанк».

Днями на дилему щодо «Газпромбанку», яка стоїть перед західними урядами, звернули увагу журналісти американського медіа NBC News, цитуючи західних експертів:

«Санкції проти «Газпромбанку» були б рівнозначні ембарго на російський газ, що наразі не на порядку денному. ЄС спершу має ввести ембарго на російську нафту, яке заплановане на кінець року», – сказав старший науковий співробітник Bruegel, бельгійського аналітичного центру, що зосереджується на європейській економіці, Сімоне Тальяп’єтра.

Що ж до позиції уряду США, то представник американського Мінфіну у коментарі NBC News розповів, що адміністрація Байдена поки не ухвалила рішення про повні блокуючі санкції, але там відстежують діяльність «Газпромбанку», зокрема на предмет можливих порушень інших санкційних обмежень. Нерішучість США експерти пояснюють так:

«США знають, що якщо вони запровадять санкції проти «Газпромбанку», це спричинить величезні проблеми в ЄС. (..) І адміністрація Байдена прагне уникнути зіткнення зі своїми європейськими союзниками», – каже директорка глобального прогнозування в Economist Intelligence Unit Агата Демаре.

А поки у Європі думають і шукають шляхи, як повністю позбутися залежності від російських енергоносіїв і, таким чином, припинити будь-які розрахунки з Росією, російські солдати, день за днем обстрілюючи українські міста та вбиваючи українців, продовжують отримувати на початку кожного місяця сповіщення з непідсанкційного «Газпромбанку»: «Пришли боевые за спецоперацию».