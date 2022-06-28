Російська армія все більше виснажується – британська розвідка

Використання старих радянських ракет і лише тактичний успіх під Сєвєродонецьком свідчать про виснаження російської армії в Україні.

Про це повідомили в британській розвідці.

Аналітики припускають, що під час останньої серії ракетних ударів по території України росіяни використали старі радянські ракети Х-22 і сучасніші Х-101, випущені з повітряного простору РФ і Білорусі.

“Ця зброя призначена для враження цілей стратегічної важливості, проте Росія продовжує витрачати їх у великій кількості для отримання тактичної переваги. До того ж росіяни зібрали разом основні елементи шести різних армій, але змогли добитися лише тактичного успіху під Сєвєродонецьком. Збройні сили РФ все більше виснажуються”, — ідеться в огляді.

Зі свого боку, українські військові відступили з Сєвєродонецька й закріплюються в Лисичанську, розташованому на підвищенні.

“Українські військові продовжують завдавати шкоди російським командним центрам, завдаючи успішних ударів далеко вглиб тилу противника”, — зазначили британці.

Раніше в Інституті вивчення війни повідомили, що російським військовим не вдалося повністю відрізати Лисичанськ від шляхів сполучення з Бахмутом і просунутися в напрямку Слов’янська.