 
«  
  »

Російська армія все більше виснажується – британська розвідка

Російська армія все більше виснажується &#8211; британська розвідка

Використання старих радянських ракет і лише тактичний успіх під Сєвєродонецьком свідчать про виснаження російської армії в Україні. 

Про це повідомили в британській розвідці.

Аналітики припускають, що під час останньої серії ракетних ударів по території України росіяни використали старі радянські ракети Х-22 і сучасніші Х-101, випущені з повітряного простору РФ і Білорусі.

“Ця зброя призначена для враження цілей стратегічної важливості, проте Росія продовжує витрачати їх у великій кількості для отримання тактичної переваги. До того ж росіяни зібрали разом основні елементи шести різних армій, але змогли добитися лише тактичного успіху під Сєвєродонецьком. Збройні сили РФ все більше виснажуються”, — ідеться в огляді.

Зі свого боку, українські військові відступили з Сєвєродонецька й закріплюються в Лисичанську, розташованому на підвищенні.

“Українські військові продовжують завдавати шкоди російським командним центрам, завдаючи успішних ударів далеко вглиб тилу противника”, — зазначили британці.

Раніше в Інституті вивчення війни повідомили, що російським військовим не вдалося повністю відрізати Лисичанськ від шляхів сполучення з Бахмутом і просунутися в напрямку Слов’янська.

28 июня, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  