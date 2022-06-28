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Плюсы частных домов престарелых

Тбилисский дом престарелых, название которого отражает самую суть такого рода заведений — Забота, предоставляет круглосуточный высококвалифицированный и ответственный уход за престарелыми, в том числе и нуждающихся в дополнительной помощи. Этот пансионат — выбор №1 для родственников людей почтенного возраста, которые всем сердцем любят своих постаревших мама и дэда, но не имеют достаточного времени, опыта и навыков для должных присмотра, опеки и заботы.

Преимущества частных домов престарелых

Забота, в отличие от государственных «богаделен»приватный — это дом пансионат для пожилых, где:

  • работает высококвалифицированный персонал, прошедший тщательный отбор и проверку;
  • гарантируется 100 % круглосуточное наблюдение, уход и оказание помощи, ежедневный мониторинг состояния здоровья;
  • обеспечивается должный рацион и баланс меню для людей преклонного возраста, а также социально активный досуг и развлечения;
  • есть кружки по интересам, занятия в которых позволяют отсрочить ухудшение когнитивных функций мозга.

Кроме этого, не во всех, но в некоторых негосударственных пансионах для пожилых, принимаются на постой люди с ограниченной подвижностью, и для них создаются особые условия для комфортного проживания. В частном доме для престарелых в Тбилиси Забота — это кровати с регулирующимся профилем и прикроватными столиками-подставками, кресла-каталки, тренажерные приспособления для ЛФК.

Пансионат для пожилых: плюсы тбилисской Заботы

К достоинствам дома престарелых на ул. Ванати 134 относят:

  1. Возможность выбора проживания и класса обслуживания — эконом, стандарт, полу- и полный люкс.
  2. 2 штатных врача, работающих на полную ставку.
  3. Прием, уход и реабилитация для пожилых:
    • после инсульта, с запущенным артритом и/или остеохондрозом, переломом шейки бедра, болезнью Паркинсона;
    • с неврозами, депрессией, деменцией, возрастным слабоумием, болезнью Альцгеймера;
    • после инфаркта, с сердечно-сосудистыми и неврологическими заболеваниями;
    • с проблемами органов зрения.
  4. Оказание услуг Персональная сиделка и Уход за лежачим.
  5. Профессиональный повар, при необходимости готовящий отдельно диетическое индивидуальное меню с учетом предписаний врача. Блендирование блюд.
  6. Праздничные мероприятия, праздничное меню.

Мобрдзандитт батони и калбатони! Михариа тквени нахва!

28 июня, 2022 | Category: Новости

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