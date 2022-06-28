Пентагон розглядає різні варіанти щодо протиповітряної оборони для України

Міноборони США розглядає, які засоби протиповітряної оборони воно може надати, щоб допомогти Україні відбити російські крилаті ракети, заявив у понеділок високопоставлений чиновник Пентагону.

Ці системи стануть частиною майбутнього пакету допомоги Україні з питань безпеки, повідомив журналістам у понеділок радник з національної безпеки Джейк Салліван, пише Defense One.

«Я можу підтвердити, що ми фактично перебуваємо в процесі завершення розробки пакета, який включає передові можливості протиповітряної оборони, — сказав Салліван, згідно зі звітом Білого дому. — Як сказав Байден президенту Зеленському, ми маємо намір завершити розробку пакета, який включає передові засоби протиповітряної оборони середньої та дальньої дальності для українців».

Протягом кількох тижнів Пентагон заявляв, що головним військовим запитом України було надання наземної артилерії більшої дальності для відсічі проти російського натиску на Донбас. Але країну обстрілюють крилатими ракетами. Два українські пілоти та офіцер зенітних ракетних військ ЗС України заявили журналістам минулого тижня, що отримання сучасних систем протиповітряної оборони та сучасних винищувачів з потужними радарами, здатних перехоплювати ракетні удари — головна потреба України.

«Повітряна війна відбувається скрізь по всій Україні, тому нам потрібно набагато більше засобів протиповітряної оборони та винищувальних платформ, щоб прикрити країну», — сказав український пілот «Джус».

«Впродовж вихідних Росія завдала понад 60 ракетних ударів по Україні, вразивши Львів, Київ та Одесу, — сказав представник Пентагону. — Можливо вони це роблять у відповідь на зустріч лідерів G7 в Німеччині або прибуття в Україну сучасних американських систем ракетної артилерії минулого тижня».

Нагадаємо, що у понеділок з’явилися інформація, що США можуть придбати для України системи протиповітряної оборони NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System).