Оригинальная реклама на карандашах от Конус-Ю

В наше непростое и стремительное время перемен, надежным оплотом любого бизнеса является имиджевая и практичная реклама. Отличным способом прорекламировать себя и свой бизнес являются предметы, особенно канцелярские с нанесенными на них имиджевыми рекламными материалами. Такими могут быть предметы канцелярии — ручки, фломастеры, карандаши. Идивительная технология качественной печати на карандашах и создания имиджевых карандашей от Конус-Ю всегда находит своих покупателей и клиентов. Вы можете просто сделать заказ на https://konus-u.com.ua/production/pencils за несколько минут, выбрав необходимый для себя формат и продукция для вашего офиса будет готова в кратчайшее время. Кроме того, вы можете заказать как отдельные карандаши, так и уникальные наборы для сотрудников либо своих клиентом, что может отдельно подчеркнуть как имидж компании, так и личный имидж руководителя.

Когда эффективно работает реклама на карандашах

Реклама на карандашах, как и уникальные имиджевые элементы канцелярии имеют свою особенность. Это те рекламные предметы, которые гарантированно попадают в руки и находятся в них продолжительное время. И соответственно, если это предметы, которые находятся в руках сотрудников офиса, то они должны быть достаточно выразительными, чтобы привлечь внимание клиентов, с которыми эти сотрудники будут работать.

Что же касается имиджевых и рекламных карандашей, которые попадают в руки клиентов, то здесь важно прежде всего, чтобы наборы канцелярии, которые, как правило раздают на проводимых конференциях или презентациях имели цельный стиль. По этому обязательно предоставляйте свой бренд-бук перед тем, как заказывать карандаши с рекламными элементами для таких мероприятий. Впрочем, это не будет лишним и при заказе карандашей для сотрудников.

Уникальность технологии размещения рекламы на карандашах

Как правило, реклама на карандаши наносится с помощью специального лазерного гравировального оборудования, что гарантирует долговечность рисунка. Такая гравировка возможна на различных материалах, в том числе и на металле. Это очень высококачественное исполнение рекламы, которая получается яркой, выразительной и вполне функциональной.

Более простой и дешевый способ нанесения изображений и логотипов — трафаретная печать, который также широко применяется в рекламе и обиходе. В этом случае используется лако-красочное миниатюрное оборудование, что тоже гарантирует качество и презентабельность рекламы.

В любом случае выбор за вами, но прежде чем делать заказ, не забудьте проконсультироваться со специалистами. Это можно сделать прямо на сайте компании Конус-Ю. Профессионалы с большим опытом помогут вам определиться с материалом, формой и всеми другими задачами, а вы таким образом сэкономите время и деньги.