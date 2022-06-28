Окупанти доставляють крадене українське зерно в приватні російські порти Туреччини

Про це він розповів в етері телеканалу «Еспресо»

«Ми почали своє розслідування з того, що дізнались про те, що є російські кораблі, які регулярно рухаються з портів окупованого Криму до турецьких портів. Ми хотіли дізнатись чому приватні компанії, або порти приймають російські кораблі. Ми дізнались від співробітників цих портів, що російські кораблі, які перевозять українське вкрадене зерно, мають два пакети документів. Фактичний пакет документів, за яким кораблі вирушають з окупованої Керчі та прибувають до турецького порту Самсун та легальний пакет документів, який підтверджує, що корабель вийшов, наприклад, з Новоросійська», — розповів Усеїнов.

Усеїнов додав, що є випадки, коли кораблі окупантів приходять до Туреччини в російський приватний порт

«Кораблі окупантів з викраденим українським зерном приходять до Туреччини в російські приватні порти. Приватна компанія, або особа може купити, або орендувати порт. В таких портах юрисдикція турецької влади є обмеженою. Також доступ до приватних портів є складним. Тому дізнатись якісь деталі було дуже важко», — додав Усеїнов.