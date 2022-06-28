Министр обороны Британии: путинский режим не остановят людские потери

Министр обороны Британии Бен Уоллес выступил на конференции военного института Royal United Services.

В своей речи Уоллес подчеркнул важность дальнейших инвестиций в оборону Британии, которая сталкивается с угрозами не только со стороны России, но и других стран, в частности Китая.

«Мы должны быть всегда готовы к битве, — сказал он, — потому что становится все яснее, что президента Путина не остановит угроза больших человеческих потерь», — сказал он.

«Как сказал мне министр Шойгу, когда я в этом году ездил в Москву, никто не умеет страдать так, как русские. В этом слышалась почти извращенная гордость за эти страдания, и я думаю, нас и наших союзников отличает от путинского режима то, что мы служим нашим народам, чтобы защищать их и предотвращать страдания. Они же пользуются страданием невинных людей для обслуживания империалистических амбиций», — добавил министр.

Уоллес отдельно отметил принятое премьер-министром Борисом Джонсоном решение увеличить финансирование британской оборонной промышленности на 24 млрд фунтов.

Это было самое резкое увеличение британского оборонного бюджета за 30 лет — и оно, по мнению, Уоллеса себя оправдало.

«Существует весьма реальная угроза того, что Россия нападет на Европу», — добавил он.