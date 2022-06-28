Макрон: Россия не может и не должна выиграть войну

Россия не может и не должна выиграть войну, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита «Большой семерки» в Баварии.

«Наша поддержка Украины и наши санкции против России будут сохраняться до тех пор, пока это необходимо, и с той интенсивностью, которая необходима, в ближайшие недели и месяцы», — заявил он.

Говоря о стремлении президента Украины Владимира Зеленского прекратить войну в Украине до конца года, Макрон ответил: «Никто не рассматривает вопрос об окончании войны в ближайшие недели или месяцы». Он выразил надежду, что выход из войны будет найден до конца года, но только при условии, что «Россия не может и не должна победить».

Французский лидер отказался называть Россию «государством, спонсирующим терроризм», к чему ранее призывал Зеленский. В то же время Макрон назвал российский ракетный удар по украинскому торговому центру «военным преступлением».