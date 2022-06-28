Макрон: ніхто не розглядає припинення війни в найближчі тижні або місяці

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що війни Росія проти України найближчим часом не закінчиться.

Про це він заявив після саміту G7 у Німеччині, пише «Європейська правда» із посиланням на CNN.

«Ніхто не розглядає припинення війни в найближчі тижні чи місяці», — сказав Макрон.

Він висловив сподівання, що «вихід може бути досягнутий наприкінці року», але «тільки з упевненістю, що Росія не може і не повинна перемогти».

Раніше Макрон також назвав «воєнним злочином» російський ракетний удар по торговому центру у Кременчуку.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц після саміту G7 сказав, що наразі бачить мало шансів на припинення війни в Україні дипломатичним шляхом.